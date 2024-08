Kendall Jenner begeistert im trägerlosen Minikleid in Paris

Kendall Jenner (28) beweist wieder einmal ihr Händchen für Mode. Anlässlich der Olympischen Spiele stattete das Model kurzerhand der Stadt der Liebe einen Besuch ab. Nachdem sich die Tochter von Kris Jenner (68) zuerst unter die zahlreichen Zuschauer des Sportevents gemischt hatte, zeigte sie sich in einem schlichten, aber edlen Minikleid auf dem Weg zum Abendessen. Das weiße Kleidchen schmiegte sich gekonnt an Kendalls Körper an und gewährte Betrachtern einen freien Blick auf ihre Beine und ihr Dekolleté. Dazu kombinierte sie eine schwarze Handtasche sowie zarte Sandalen in derselben Farbe.

Das Wetter in Paris zeigte sich in den letzten Tagen nicht von seiner besten Seite. Auch Kendall musste erfinderisch werden und sich auf ihrem Weg vom Auto ins Hotel vor dem Regen schützen. Souverän schirmte sie sich mithilfe ihrer großen Handtasche von den dicken Regentropfen ab und konnte so wenigstens ihre Frisur vor den Folgen des Niederschlags bewahren. Die Schwester von Kylie Jenner (26) residiert während ihrer Zeit in der französischen Hauptstadt im Fünfsternehotel Ritz Paris, in dem eine Suite gut und gerne mal bis zu 70.000 Euro kosten kann, wie Daily Mail berichtet.

Nicht nur Kendall besucht die Olympischen Spiele in Paris, sondern auch andere sehr bekannte Gesichter. Beispielsweise zeigte sich kein Geringerer als Bill Gates (68) gemeinsam mit Freundin Paula Hurd beim Finale einer Disziplin. Von der Tribüne aus beobachtete der Microsoft-Mitbegründer sichtlich interessiert das Geschehen. Aufmerksamen Betrachtern dürften auch noch zwei weitere Familienmitglieder der Gates-Familie ins Auge gestochen sein: Bills Tochter Jennifer Gates (28) mit ihrem Mann Nayel Nassar. Gemeinsam genoss die Truppe das Sportevent.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bill Gates mit seiner Tochter Jennifer und dessen Ehemann Nayel Nassar

Wie findet ihr Kendalls Kleid? Mir gefällt ihr Look unheimlich gut. Na ja, das Kleid trifft nicht so wirklich meinen Geschmack... Ergebnis anzeigen



