Khloé Kardashian teilt niedlichen Moment von True und Tatum

Die Kinder von Khloé Kardashian (40) verbindet eine echte Geschwisterliebe. Der Reality-TV-Star veröffentlicht jetzt einen süßen Moment zwischen True (6) und Tatum Thompson (2) in ihrer Instagram-Story, der die beiden im Spielzimmer ihres Hauses in Los Angeles zeigt. In den Aufnahmen sitzen die Kids auf dem Boden, spielen mit Spielzeug, singen und klatschen – bis True ihren kleinen Bruder zu sich zieht und sie sich gegenseitig umarmen. Dazu schreibt Khloé: "Sie lieben einander so sehr."

Bereits Mitte Juni teilte die 40-Jährige ein paar Clips im Netz, mit denen sie ihren Followern bewies, dass zwischen ihren Sprösslingen eine enge Bindung besteht. In den Videos hörten die Sechsjährige und Tatum die Musik des Kinderstars Danny Go, sangen begeistert mit und kuschelten sogar miteinander. Außerdem drückte True ihrem jüngeren Geschwisterkind für die Kamera einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Ihren Nachwuchs bekam Khloé mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (33). Mit dem Basketballspieler war die berühmte Kardashian-Schwester etwa zwei Jahre liiert, bevor er sie kurz vor der Geburt ihrer Tochter mit einer anderen Frau betrog. Danach gab sie ihm noch weitere Chancen, doch jedes Mal bewies Tristan erneut, dass er es nicht schaffte, treu zu bleiben. Er ging ihr mit Jordyn Woods (26) – der damaligen besten Freundin ihrer Schwester Kylie Jenner (26) – fremd und bekam sogar ein Kind mit seiner Affäre Maralee Nichols – und das, als er mit Khloé seinen Sohn per Leihmutter erwartete.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Kids True und Tatum Thompson im August 2024

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

