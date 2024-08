Marc Terenz äußert sich zum Geldstreit mit Ex Verena Kerth

Zwischen Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43) spielt sich derzeit ein Rosenkrieg ab – das einstige Paar streitet seit seiner Trennung um Geld. Jetzt äußert sich der Sänger zu der Situation mit seiner Ex und betont, er habe nicht vor, ihr auch nur einen Cent zu geben. "Sie spricht von 1.600 Euro Miete, aber es ist ihre Eigentumswohnung. Warum sollte ich dann einen Mietanteil zahlen?", erklärt er gegenüber Bild und fügt eine Botschaft an seine ehemalige Partnerin hinzu: "Unser Streit macht keinen Sinn. Lass uns einen klaren Schnitt machen und jeder geht seines Weges. Lass uns Freunde bleiben."

Doch damit nicht genug: Marc offenbart außerdem, das vergangene Jahr sei privat sowie beruflich das schlimmste seines Lebens gewesen. "Ich musste raus aus der Beziehung, um mich selbst zu retten. Ich musste dringend etwas ändern in meinem Leben und gehen", verrät er. Der 46-Jährige habe nicht mehr gewusst, wer er war und arbeite nun daran, wieder zu seinem alten Ich zurückzufinden. Er wolle "kreativ sein" und "Musik machen" – und ziehe daher für eine Zeit nach Mallorca.

Der Ex von Sarah Connor (44) und Verena gingen zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Nach ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp machte Marc seiner Liebsten sogar einen Heiratsantrag. Ende Juli wurde dann jedoch bekannt, dass zwischen ihnen alles aus und vorbei ist. In ihrer Instagram-Story verkündete die 43-Jährige: "Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit Längerem kein Paar mehr." Wenige Tage später wurde dann deutlich: Es gibt noch ein paar ungeklärte Streitpunkte. Die TV-Bekanntheit behauptete gegenüber dem Boulevardblatt, ihr Ex habe noch einige ihrer Habseligkeiten – und schulde ihr Geld für die Zeit, in der er bei ihr gewohnt hatte.

ActionPress / Wehnert, Matthias Marc Terenzi im März 2024

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth im Januar 2024

