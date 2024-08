So schön strahlt Kristin Davis am "And Just Like That"-Set

Ob das ein kleiner Rückblick auf Sex and the City sein soll? Auf neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, strahlt Schauspielerin Kristin Davis (59) in einem supersexy schwarzen Kleid, einer kleinen Handtasche und einer glitzernden Jacke. Die Schnappschüsse entstanden am Set von And Just Like That, der Fortführung der superbeliebten Kultserie. Wie das Online-Portal sinniert, ähnelt der elegante Look der Schauspielerin sehr einem Outfit, das sie in der fünften Staffel der Originalserie getragen hatte. Könnte das vielleicht einen Hinweis auf den Verlauf der neuen Staffel geben, die nächstes Jahr erscheinen soll?

Aktuell werden alle Details zum Verlauf der dritten Staffel der HBO-Serie weiterhin geheim gehalten. Was allerdings feststeht, ist, was nicht passieren wird – nämlich die Rückkehr von Kim Cattrall (67) in der Rolle der Samantha Jones. Obwohl sie in den finalen Folgen der zweiten Staffel einen kurzen Gastauftritt hingelegt hatte, wird sie der Serie zukünftig fernbleiben. Das stellte die Schauspielerin vor wenigen Tagen auf X klar. Auch Sara Ramírez (48) wird nicht länger dabei sein, obwohl der nicht-binäre Promi bereits in den ersten beiden Staffeln für die Serie vor der Kamera stand.

Obwohl Kristin einen sehr glücklichen Eindruck macht, dass sie an "And Just Like That" teilnehmen darf, musste sie aufgrund der Show auch schon einen schweren Hieb einstecken. Als die erste Staffel veröffentlicht wurde, beschwerten sich viele der Fans über das Gesicht der Schauspielerin. Sie hätte es mit dem Botox übertrieben und durfte sich aufgrund dessen einige Verspottungen anhören. Im Interview mit Telegraph gab sie zu: "Es ist schwer, ständig mit seinem jüngeren Ich konfrontiert zu werden."

Getty Images Sara Ramírez und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "And Just Like That"

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon, 2010

