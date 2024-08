So überrascht Snoop Dogg Martha Stewart zum 83. Geburtstag

Martha Stewart feiert ihren 83. Geburtstag bei den Olympischen Sommerspielen in Paris! Da ihr guter Freund Snoop Dogg (52) aktuell als NBC-Korrespondent bei dem Event agiert, verbringen die beiden Marthas Ehrentag gemeinsam. Wie in einem Clip auf dem TikTok-Kanal von "Access Hollywood" zu sehen ist, hat sich der Rapper etwas ganz Besonderes für das Geburtstagskind überlegt. Während ihres Treffens erscheint plötzlich ein Überraschungsgast in Form des ikonischen Krümelmonsters aus der Sesamstraße hinter Martha und gratuliert ihr zum Geburtstag.

Die lustige Überraschung scheint jedenfalls geglückt zu sein, denn Martha wirkt kurz etwas irritiert, als das Krümelmonster Snoop Dogg mit einer kleinen Rap-Einlage begrüßt. "Oh! Du bist so hinreißend", schwärmt die Moderatorin dann, woraufhin das Krümelmonster das Kompliment an sie zurückgibt. Auch einen Kuchen hat die blaue Muppet-Figur dabei, der – wie sollte es auch anders sein – hauptsächlich aus Keksen besteht. Als der kegelförmige Kuchen aus Macarons hereingebracht wird, sagt Martha glücklich: "Oh, Krümelmonster, du bist so süß." Snoop Dogg scheint sich mindestens genauso sehr über die Anwesenheit seines Gastes zu freuen. "Ich bin der größte Krümelmonster-Fan auf der Welt", betont der "Lay Low"-Interpret und ergänzt: "Ich kann es gar nicht glauben, dass es direkt neben mir sitzt."

Martha und Snoop Dogg verbindet mittlerweile eine langjährige Freundschaft. Sie hatten sich 2008 kennengelernt, als der "Let It Roll"-Interpret in der Kochshow der Unternehmerin aufgetreten war. Im Laufe der Jahre kreuzten sich ihre Wege immer wieder, woraufhin sie sogar eine gemeinsame Sendung moderierten. Im Interview mit NBC News schwärmte der 52-Jährige von Marthas humorvollen Art. Vor allem sei ihm ein TV-Moment im Kopf geblieben, in dem die Fernsehköchin Justin Bieber (30) veräppelte: "In diesem Moment wusste ich, dass ich für den Rest meines Lebens mit dieser Frau zusammen sein wollte".

Getty Images Snoop Dogg und Martha Stewart im November 2023

Getty Images Martha Stewart und Snoop Dogg im März 2015

