Wird König Charles Meghan zu ihrem Geburtstag gratulieren?

Trotz der aktuellen Spannungen zwischen Herzogin Meghan (42), Prinz Harry (39) und der königlichen Familie planen König Charles (75) und Königin Camilla (77) offenbar, Meghans Geburtstag am 4. August nicht völlig unbeachtet zu lassen. Grant Harrold, der ehemalige Butler des Monarchen, äußert jetzt die Vermutung, dass das Königspaar der ehemaligen Schauspielerin trotz der Streitigkeiten eine Geburtstagsnachricht senden wird – entweder elektronisch oder auf postalischem Wege. "Harry wird sicherstellen, dass Meghan ihren Geburtstag gefeiert bekommt. Ich glaube, dass der König und die Königin Botschaften senden werden", erklärt der Butler in einem Interview mit Ok!.

Öffentliche Glückwünsche oder prunkvolle Geschenke sollte Meghan von der Familie ihres Mannes jedoch nicht erwarten. Der ehemalige Mitarbeiter macht deutlich, dass das britische Königshaus in den vergangenen Jahren keine Geburtstagsgrüße mehr an die Sussexes über die sozialen Medien verbreitet hat. Er könne sich aber vorstellen, dass Charles und Camilla nichtsdestotrotz ein Geschenk in die USA schicken – eine Besonderheit aus der royalen Schatzkammer dürfe das Geburtstagskind aber wohl nicht erwarten. "Wenn das Verhältnis besser wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Schmuckstück oder etwas aus der königlichen Sammlung sein könnte, vielleicht ein Erbstück von der verstorbenen Königin", vermutet Grant.

Die Aussagen des Butlers kommen zu einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen Harry, Meghan und Charles schwer belastet ist. Seit das Ehepaar Anfang 2020 verkündete, seine royalen Pflichten niederzulegen, dem Königshaus den Rücken zu kehren und in die USA auszuwandern, hängt der Haussegen ordentlich schief. In den darauffolgenden Monaten packten Harry und Meghan obendrein dann in einem Interview mit Oprah Winfrey (70) über das Leben hinter den Palastmauern aus – und dabei ließen sie kein gutes Haar an der Königsfamilie. Auch in ihrer Netflix-Doku und in Harrys Memoiren "Reserve" schossen die beiden gegen Charles, Camilla und Co. Auch mit seinem Bruder Prinz William (42) soll sich Harry ziemlich zerstritten haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla zu Besuch auf Guernsey im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was glaubt ihr: Wird Charles Meghan zum Geburtstag gratulieren? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, dafür ist einfach zu viel passiert... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de