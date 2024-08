Zu alt für Bikini? Bethenny Frankel (53) zeigt ihre Muskeln

Bethenny Frankel (53) zeigt, was sie hat! Die "The Real Housewives of New York City"-Bekanntheit genießt derzeit ihren Sommerurlaub in St. Tropez. Vom Pool aus wendet sich die TV-Persönlichkeit dann mit einem wichtigen Anliegen an ihre Fans auf Instagram und präsentiert dabei ihren durchtrainierten Body in einem knappen schwarzen Bikini: "Viele von euch sagen, dass man ab einem bestimmten Alter zu alt ist, um einen Bikini zu tragen. Dieser hier lag in meiner Schublade und ist noch mit Etiketten versehen. [...] Mache ich die Etiketten ab oder lasse ich sie dran?"

Eigentlich möchte Bethenny mit der Frage wohl herausfinden, wie sie ihren Fans in der Bademode gefällt – und die sind sich da offenbar sehr einig. Unter dem Video platzt die Kommentarspalte vor lauter Zuspruch und Anerkennung für Bethennys Muskel-Body! "Ja, Liebling! Entferne die Etiketten, du siehst phänomenal aus", lautet nur eine der begeisterten Reaktionen unter dem Clip. Andere Follower scheinen vom durchtrainierten Erscheinungsbild des Realitystars ebenfalls überwältigt zu sein und wollen wissen: "Wie viel trainierst du?"

Nicht nur die Fans der 53-Jährigen scheinen ihren definierten Körper zu bewundern. Auch der deutsche Künstler Niclas Castello hat offenbar Gefallen an der Reality-TV-Bekanntheit gefunden. Das ließen zumindest zuletzt einige Paparazzi-Schnappschüsse, die Daily Mail veröffentlichte, erahnen. Auf den Fotos planschen Bethenny und Niclas zusammen im Wasser und wirken dabei ziemlich vertraut miteinander. Ob da jedoch wirklich was läuft, haben die beiden bisher unkommentiert gelassen.

Getty Images Bethenny Frankel, TV-Star

Getty Images Niclas Castello, Februar 2022

Wie findet ihr es, dass Bethenny in ihrem Alter noch einen Bikini tragen möchte? Alter spielt keine Rolle! Sie soll tragen, was sie möchte! Ich finde es ein wenig zu gewagt... Ergebnis anzeigen



