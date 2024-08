Anna-Carina Woitschack schwärmt von ihrem Partner Daniel

Anna-Carina Woitschack (31) ist seit 2022 mit Daniel Böhm zusammen und noch immer total verliebt. Dass ihr jetziger Partner nicht in der Öffentlichkeit steht, scheint genau das Richtige für die Schlagersängerin zu sein. In der Fernsehsendung "Die Schlager des Monats" schwärmt sie regelrecht von dem Mann an ihrer Seite: "Ich habe eine tolle Familie, tolle Fans, einen ganz tollen Freund und das macht mich tatsächlich stärker." Besonders nach ihrer Trennung von Musiker Stefan Mross (48) sei Daniel eine große Stütze für Anna-Carina gewesen.

Die Trennung von dem 48-Jährigen sei alles andere als leicht gewesen. "Es ist einfach Wahnsinn, was da auf eine junge Frau so einprasselt und da immer selbstbewusst und fröhlich zu bleiben, ist tatsächlich manchmal gar nicht so leicht", gibt Anna-Carina im Gespräch mit Moderatorin Christin Stark (34) zu. Deswegen sei die 31-Jährige umso glücklicher, sich auf ihren Daniel verlassen zu können.

Vor ihrer Beziehung mit Daniel hatte Anna-Carina eine turbulente Ehe mit Schlagerstar Stefan, die viel mediale Aufmerksamkeit auf sich zog. Dieses Kapitel hat sie jedoch hinter sich gelassen und blickt nun optimistisch in die Zukunft. Kennengelernt hatte sie ihren Daniel gerade dann, als sie es am wenigsten vermutet hatte: "Ausgerechnet in dem Moment, wo ich dabei war, Kisten für meinen Auszug zu packen. Ich glaube, es war Schicksal, dass Daniel mich in dieser schwierigen Zeit via Instagram angeschrieben hat", verriet die Blondine im vergangenen Jahr gegenüber Bunte.

