Darmverschluss: Ginger Wollersheim musste notoperiert werden

Sorge bei den Wollersheims! Eigentlich wollte Ginger, die Frau von TV-Star Bert Wollersheim (73) nur ihren Urlaub in Venezuela genießen. Doch dort sei sie plötzlich von starken Bauchschmerzen heimgesucht worden, wie sie RTL berichtet: "Ich dachte zuerst, ich hätte eine Lebensmittelvergiftung oder so." Es stellte sich allerdings heraus, dass Ginger einen Darmverschluss hatte und notoperiert werden musste. Glücklicherweise habe sie sich rechtzeitig in ärztliche Hände begeben. "Wenn ich ein paar Stunden gewartet hätte, wäre ich leider draufgegangen!", erklärt Ginger.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 38-Jährige das durchmacht. Bereits vor einem halben Jahr habe Ginger einen Darmverschluss gehabt. Dass ihr das nun ausgerechnet in Venezuela erneut passiert, sei für sie ziemlich hart. "Ich bin völlig fertig und alles, weil ich auch alleine hier bin", gibt sie zu. Zudem laufe das Gesundheitssystem in dem südamerikanischen Land anders: "Hier in Venezuela ist das anders als in Deutschland. Man muss erst mal die Kohle vorher bringen. Also, die wollten sage und schreibe 7.800 Dollar haben, sonst hätten sie mich gar nicht operiert." Sobald es Ginger möglich sei, wolle sie sofort nach Deutschland zurückkehren.

Auch Bert hat in den vergangenen Monaten mit seiner Gesundheit zu kämpfen gehabt. Aufgrund starker Schmerzen war die Fernsehbekanntheit im September des vergangenen Jahres am Hals operiert worden. Nur wenige Monate später musste er erneut ins Krankenhaus. "Ich habe einen Stent in meine Halsschlagader bekommen und es geht mir gut. Ich schätze, ich habe mir zu viele Gambas in die Figur geschoben", berichtete Bert auf Instagram und schien seinen Humor trotz der schweren Zeit nicht verloren zu haben. Anfang 2023 hatte der 72-Jährige zudem einen Schlaganfall erlitten.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello-Wollersheim im Dezember 2021

Getty Images Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2020

