Ehrlich: Ryan Reynolds geht Elternschaft "an die Nieren"

Ryan Reynolds (47) und seine Ehefrau Blake Lively (36) sind Eltern von vier kleinen Kindern. Dabei kann es zu Hause schon mal ziemlich drunter und drüber gehen. "Es geht einem an die Nieren", gibt Ryan in dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" zu. "Und es ist okay, wenn man sagt: 'Verdammt, ich sterbe.' Denn das wird jeden zweiten Tag passieren", ergänzt der Schauspieler. Trotzdem wolle er sich den Ratschlag, "das Chaos zu umarmen" zu Herzen nehmen. "Überlege einfach, was du in 40 oder 30 Jahren dafür geben würdest, an diesen Punkt zurückzukommen und diesen einen Moment zu genießen", erklärt der Deadpool-Star.

Trotz des Trubels kann sich Ryan zukünftig noch mehr Nachwuchs vorstellen. "Je mehr, desto besser", erklärte er in einem Interview mit E! News. "So viele wie möglich. So viele kleine Herzchen wie möglich, die einfach herumlaufen und das Haus kaputtmachen. Ich liebe es. Lass uns mehr davon kriegen!", fügte er scherzend hinzu. Im Jahr 2014 waren Ryan und Blake erstmals Eltern geworden. Gemeinsam hatte das Paar die kleine James (9) auf der Welt begrüßen dürfen. Zwei Jahre später war ihre zweite Tochter Inez (7) geboren worden. Töchterchen Betty (4) hatte 2019 das Licht der Welt erblickt. Im Februar 2023 verkündeten Ryan und Blake, dass sie zum vierten Mal Nachwuchs bekommen hatten. Den Namen und das Geschlecht hielten sie jedoch lange Zeit für sich.

Erst vor wenigen Wochen hatte Ryan laut E! News während einer Rede bei der Deadpool & Wolverine-Premiere verraten, dass sein jüngstes Kind auf den Namen Olin hört. Kurz darauf verkündete er in einem Instagram-Post, dass es sich bei Olin um einen kleinen Jungen handelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Ryans Worten? Ich finde es toll, dass er so ehrlich ist. Na ja, ich finde, dass er ein wenig übertreibt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de