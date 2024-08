"Mein Mädchen": Snoop Dogg schwärmt von Queen Elizabeth

Snoop Dogg (52) kommt wohl überall gut an. Aktuell ist der Rapper, der für seinen immensen Cannabis-Konsum bekannt ist, bei den Olympischen Spielen unterwegs: Als eine Art Botschafter sorgt er für gute Laune und durfte sogar die olympische Fackel tragen. Doch neben Athleten zählt er auch waschechte Royals zu seinen Freunden. Im Interview mit Capital FM plauderte er kürzlich über seine Beziehung zu Prinz William (42) und Harry (39) – und sogar zu Queen Elizabeth II. (✝96)! "Nun, die Queen war auch ein Fan", erklärte er ganz lässig und fügte hinzu: "Ruhe in Frieden für die Queen, das war mein Mädchen."

Ihre unerwartete Freundschaft begann 1994, als Snoop in Großbritannien auf Tournee war. Damals wurden Forderungen laut, die Tour zu verhindern und ihn des Landes zu verweisen – der Musiker sah sich nämlich mit einer Mordanklage konfrontiert, die später jedoch fallen gelassen wurde. "Als sie versuchten, mich aus England zu vertreiben, machte die Königin eine Bemerkung, dass ihre Enkelkinder Snoop Doggy Dogg liebten und er im Vereinigten Königreich nichts Unrechtes getan habe, also gab sie mir die Erlaubnis, hier zu sein", erinnert er sich. Bei besagten Enkelkindern handelte es sich natürlich um William und Harry. Der leidenschaftliche Kiffer freute sich: "Ich hatte Einfluss auf sie und sie hatten Einfluss auf ihre Großmutter [...]. Sie lieben meine Musik."

Der Bekanntenkreis des "Drop It Like It's Hot"-Interpreten ist ohne Frage groß – und teilweise etwas skurril. Neben geschätzten Hip-Hop-Kollegen wie Dr. Dre (59) zählt Snoop zum Beispiel auch Martha Stewart (83) zu seinen engsten Vertrauten. In einem Interview mit The Hollywood Reporter schwärmte er von der langen Freundschaft mit der berühmten Fernsehköchin und bezeichnete sie liebevoll als sein "Homegirl". Besonders Marthas Humor werde oft unterschätzt, beteuerte er. "In diesem Moment wusste ich, dass ich für den Rest meines Lebens mit dieser Frau zusammen sein wollte", berichtete Snoop von einer Show, in der Martha Justin Bieber (30) aufs Korn nahm.

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, Juni 2015

Getty Images Snoop Dogg und Martha Stewart, 2017

