Operation half: Collien Ulmen-Fernandes konnte nicht laufen

Collien Ulmen-Fernandes (42) erlebte vor rund 20 Jahren einen echten Albtraum: Ohne Vorwarnung trugen ihre Beine sie plötzlich nicht mehr. "Das war krass, weil niemand wusste, was los ist. Und das war eigentlich auch das Erschreckende daran. Erstmal: Dass sich das mit nichts angekündigt hat. Es war ein ganz normaler Tag und von einem Moment auf den anderen konnte ich nicht mehr laufen", erzählt die Schauspielerin im RTL-Interview. Völlig ratlos habe sie über Wochen verzweifelt versucht, Ärzte aufzusuchen, um eine Erklärung zu bekommen.

Diese Erfahrung habe Collien zutiefst geprägt. Erst nach einer Operation habe sie letztendlich wieder laufen können. Seitdem behandelt Collien ihren Körper mit viel Demut, denn: "Der Körper ist eine unfassbar komplexe Maschine, und manchmal hakt es eben an der einen oder anderen Stelle."

Im Rahmen ihres Podcasts "Body Bits. Geheimnisse des Körpers" hat Collien auch viel über sich selbst gelernt, insbesondere was sie in Stresssituationen tun kann. Von der Atemtechnik bis zur Kohärenzatmung – all diese Themen versucht sie in stressigen Situationen anzuwenden. Trotz ihrer neuen Erkenntnisse gesteht Collien jedoch, dass sie es mit Sport und gesunder Ernährung nicht immer ganz so genau nimmt. "Ich trinke abends gerne mal ein oder zwei Bierchen vor dem Fernseher", gibt sie offen zu. Der richtige Ausgleich sei ihrer Meinung nach aber das Wichtigste.

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes, TV-Bekanntheit

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, TV-Moderatorin

