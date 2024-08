Positiv? Das hält Emmy von ihrem "Are You The One?"-Auftritt

Bei Are You The One – Reality Stars in Love zeigt sich Emmy Russ (25) von einer ganz anderen Seite, als die Zuschauer es von der TV-Bekanntheit gewohnt sind. Während viele ihrer Mitkandidaten bereits in den ersten beiden Folgen auf Tuchfühlung gehen, hat die Wahl-Spanierin gar keinen Bock, so früh schon mit jemandem herumzuknutschen. Doch was hält Emmy selbst im Nachhinein von ihrem Auftritt in der Datingshow? Das verrät die Blondine im Promiflash-Interview: "Ich finde meinen bisherigen Auftritt super. Die Leute sind positiv überrascht und ich kriege sehr viel positives Feedback. Ich würde sogar fast sagen, so viel wie noch nie."

Die 25-Jährige scheint davon überzeugt zu sein, bei der diesjährigen AYTO-VIP-Staffel die richtige Strategie zu fahren. "Ich konnte mich von einer anderen Seite zeigen, da ich noch nie in einem Dating-Format war und auch zeigen, dass ich mich in den letzten Jahren stark verändert habe – auch was Männer angeht", betont sie und fügt hinzu: "Ich bin froh, dass das alle gesehen haben und verstanden haben, dass ich Werte habe, die nicht jede Frau besitzt."

Mindestens eine Person scheint die zurückhaltende Emmy aber gar nicht positiv zu finden – Moderatorin Sophia Thomalla (34) schießt auf Instagram heftig gegen die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin: "Wer ein anderes Tempo fahren will, soll sich bei Love Island oder vielleicht auch nirgendwo bewerben." Diese Kritik lässt die Emmy aber eiskalt an sich abtropfen und kontert in einem Video: "Klar geht es in der Sendung auch ums Bumsen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, sein Perfect Match zu finden und auf die Mission bin ich ja auch gegangen."

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Emmy Russ

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

