Sharon Stone verrät, was hinter ihrem blauen Auge steckt

Alles halb so schlimm? Sharon Stone (66) genießt aktuell ihren Sommerurlaub in der Türkei. Vor wenigen Tagen schockierte sie ihre Follower in den sozialen Medien dabei allerdings mit einem Schnappschuss, der sie mit einem Veilchen zeigt! Nun erklärt die Schauspielerin auf Instagram, wie sie zu der schmerzhaft aussehenden Verletzung kam: "Ich war in so vielen Hotels und so vielen Ländern. Ich bin aufgestanden, um zu pinkeln und ich wusste nicht, wo ich war und bin mit meinem Gesicht auf dem Marmor aufgeschlagen." Dabei betont der Hollywoodstar, dass niemand ihm etwas getan habe und alles in Ordnung sei. "Ich habe eine großartige Zeit hier", stellt Sharon klar.

In dem Video zeigt die 66-Jährige zudem, wie sehr sich die Verletzung bereits verbessert hat. "Es heilt langsam und es sieht schon viel heller aus", berichtet sie und scheint das Ganze weiterhin mit Humor zu sehen: "Ihr solltet sehen, was ich mit dem Marmorboden angestellt habe." Offenbar ist also nicht nur Sharon mit einem blauen Auge davongekommen. Dass sich ihre Fans so große Sorgen um sie gemacht haben, rührt die "Basic Instinct"-Darstellerin ungemein: "Danke, dass ihr euch so um mich kümmert. Ihr seid mir auch wichtig. Danke."

Bereits in dem ersten Instagram-Post, in dem Sharon ihr blaues Auge zeigte, begegnete sie dem Missgeschick mit Humor. "Dieser Trip war tough, aber ich bin tougher", betitelte sie ein Foto, auf dem sie selbstbewusst vor einem Fahrstuhl posiert. "Du siehst auch mit einem Veilchen noch heiß aus!", kommentierten ihre Fans begeistert den Schnappschuss.

