So süß gratuliert Fiona Erdmann Söhnchen Leo zum Geburtstag

Fiona Erdmann (35) feiert ihren Sohnemann! Der kleine Leo ist nun schon vier Jahre alt. In einer Bilderreihe auf Instagram lässt die stolze Mama Leos Geburtstage im Laufe der Jahre Revue passieren und widmet ihm liebevolle Worte in der Bildbeschreibung. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein großer Junge", schreibt die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin und fügt hinzu: "Wir sind so unfassbar stolz auf dich und lieben dich unendlich! Du bist so wild, stark, schlau, empathisch und ich könnte nicht glücklicher sein, dich in meinem Leben zu haben."

Zahlreiche Follower schließen sich der 35-Jährigen an und gratulieren ihrem Spross in der Kommentarspalte. "Herzlichen Glückwunsch an den kleinen Großen. Genießt es als Eltern. Sie wachsen so schnell", schreibt ein Nutzer. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Happy Birthday Leo, viel Gesundheit und Spaß bei allem, was du machst." Unter den Gratulanten befindet sich auch Fionas gute Freundin Fata Hasanović (29) und die Fitnessinfluencerin Alina Schulte im Hoff (37), die Leo jeweils ein "Happy Birthday" hinterlassen.

Fiona gewährt ihren Fans immer wieder private Einblicke auf der Social-Media-Plattform. So teilte sie bereits im April ihre Erkenntnis darüber, wie schnell ihre Kinder groß werden. Zu dem Schnappschuss, auf dem Leo ganz alleine auf einem Pferd sitzt, schrieb die zweifache Mama gerührt: "Obwohl es irgendwie erschreckend ist, dass mein kleines Baby jetzt schon so groß ist und auf einem Pferd reitet, bin ich andererseits auch megahappy [...]."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Sohn Leo im August 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Sohn Leo im April 2024

