Tom Cruise (62) soll Romanze mit 25-jähriger Sängerin haben

Tom Cruise (62) wird eine neue Liebelei nachgesagt: Der Actionfilm-Star soll mit Victoria Canal anbandeln. Wie Daily Mail berichtet, habe die spanische Sängerin einen Tag am Set von Toms neuem Film Mission: Impossible: Dead Reckoning Part Two verbracht. "Es ist alles sehr bizarr", erklärt ein Crewmitglied und fügt hinzu: "Tom hat Victoria eingeladen, ihm einen ganzen Tag lang beim Drehen zuzusehen und das macht er nicht für jeden seiner Freunde."

Es heißt, er habe die 25-Jährige beim diesjährigen Glastonbury-Festival kennengelernt und sich auf Anhieb mit ihr verstanden. Zunächst sei es unwahrscheinlich gewesen, dass mehr aus ihnen wird – doch nun seien sie "so gut wie unzertrennlich". Der Insider führt weiter aus: "Sie haben sich viel gesehen und Victoria ist wunderschön. Es ist alles im Verborgenen passiert." Halten sie ihre Romanze zunächst unter Verschluss, weil die beiden ein Altersunterschied von 37 Jahren trennt?

Vermutlich wollte der 62-Jährige seine angeblich neue Flamme am Set ein bisschen beeindrucken – Tom ist nämlich berühmt für seine waghalsigen Stunts. Erst kürzlich drehte er eine Szene in Oxfordshire mit seinem Kollegen Esai Morales in einem Stearman-Flugzeug. Wie Fotos zeigten, die dem britischen Medium vorliegen, hing er dabei in schwindelerregender Höhe an der Außenseite des Flugzeugs, welches über Kopf flog.

Instagram / victoriacanal Victoria Canal, Bruce Springsteen und Tom Cruise im Juli 2024

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

