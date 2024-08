Wegen Chrishell: G Flip interessiert sich für Schauspielerei

G Flip könnte der nächste große Schauspielstar werden. Das Musiktalent ist mit der Darstellerin Chrishell Stause (43) verheiratet und hat in den gemeinsamen Jahren offenbar ein Faible für den Beruf entwickelt. "Ich würde das gerne lernen. [...] Ich glaube, jeder hat einen kleinen Schauspieler in sich, der denkt: 'Das könnte ich auch machen!'", verrät G nun zu Gast in der "Jackie O Show". Die Bühnenbekanntheit hat sogar schon genaue Vorstellungen, welche Charaktere sie gerne verkörpern würde. Grinsend plaudert G aus: "Ich würde gerne eine Rolle spielen, die das komplette Gegenteil von dem ist, was ich bin, zum Beispiel eine total feminine Frau mit einem heißen Freund."

Dass es der Musikstar und die Selling Sunset-Maklerin mit ihrer Liebe ernst meinen, bewiesen sie erst vor knapp zwei Wochen mit einer zweiten Hochzeit. Dieses Mal gaben sich die zwei Turteltauben in Gs Heimat Australien das Jawort. Chrishell schrieb nach der ausgelassenen Feier auf Instagram: "Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Wir haben getanzt. Wir haben den Bullen geritten. Ich bin so unglaublich dankbar für meine australische Familie. Niemals ein Leben ohne dich, G Flip."

Nun stehen für das Stimmwunder und die 43-Jährige die nächsten Schritte in ihrer Partnerschaft an. In einem Interview mit E! News teaserte das Liebespaar vor Kurzem an, dass seine Familienplanung eine wichtige Rolle in den neuen Folgen von "Selling Sunset" spielen werde. "Ihr müsst auf die achte Staffel warten. Darin haben wir tatsächlich das Update gegeben", kündigte Chrishell an. Fans des Paares könnten sich außerdem auf einige private Szenen der beiden freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip bei ihrer zweiten Hochzeit im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr G Flips Interesse an der Schauspielerei? Super, neue Herausforderungen sind toll! Ich glaube eher nicht, dass das was wird... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de