Darum wollten Promis keine Fotos mit Herzogin Meghan machen

Vor zwei Wochen fand in den Hamptons das Gipfeltreffen Amerikas erfolgreichster Geschäftsfrauen statt. Auch Herzogin Meghan (43) ist bei dem Event erschienen – wenn auch nur als Begleitung ihrer Freundin Jamie Kern Lima – und machte in ihrem sommerlichen Leinenanzug eine äußert lässige Figur. Allerdings gibt es nicht allzu viele Fotos der ehemaligen Schauspielerin mit den anderen großen Stars. Laut einem Insider sollen sich Gäste wie Reese Witherspoon (48) und Gwyneth Paltrow (51) regelrecht vor ihr versteckt haben. "Sie wissen, dass, wenn sie auf einem Bild mit ihr zu sehen sind, das eine stillschweigende Zustimmung zu ihr ist, die sie nutzen kann, um für sich zu werben", erklärt der Informant gegenüber NewsNation.

Meghan soll schon seit ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten 2020 verzweifelt versuchen, sich mit den Hollywood-Stars und großen Unternehmerinnen gutzustellen. Allerdings behauptet die Quelle, dass ihre Versuche nichts nützen würden. "Meghan kann bei Veranstaltungen auftauchen, bei denen sie anwesend sind, und in ihre Nachbarschaft ziehen. Aber sie sind keine Freunde", behauptet der Insider. Dabei hätte es der Frau von Prinz Harry (39) gutgetan, ein paar Kontakte in der Businesswelt zu knüpfen. Immerhin möchte sie bald den Katalog ihrer Lifestyle-Marke vergrößern und mehr ihrer geplanten Produkte auf den Markt bringen. Seit der großen Ankündigung im Frühling dieses Jahres bewarb die Suits-Darstellerin bisher nur zwei Arten von Marmelade und Hundeleckerlis.

Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verriet, soll die Beziehung von Harry und seinem Vater König Charles (75) einen neuen Tiefpunkt erreicht haben. Angeblich stand kurzweilig ein Besuch des Prinzen und dessen Familie in seinem Heimatland im Raum, doch "wegen Harrys Sicherheitsanfragen zerstritten [sie sich] und kommunizierten nicht mehr miteinander".

Anzeige Anzeige

Instagram / justbobbidotcom Herzogin Meghan (l) mit Bobbi Brown (m), 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass die anderen Stars keine Fotos mit Meghan machen wollten? Das finde ich total gemein! Ich kann es total gut nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de