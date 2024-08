Es geht los: Sarah Harrison ist auf dem Weg ins Krankenhaus

Bei Sarah Harrison (33) wird es ernst! Die Influencerin erwartet aktuell gemeinsam mit ihrem Partner Dominic (33) Baby Nummer drei. Lange lässt ihre kleine Tochter nicht mehr auf sich warten: Sarah macht sich bereits auf den Weg zur Entbindung – Baby Nummer drei soll per Kaiserschnitt geholt werden. "Heute ist der finale Tag. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus", verkündet die Beauty überglücklich in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam mit ihrem Liebsten sitzt sie im Auto und zeigt noch ein letztes Mal ihren kugelrunden Babybauch, während Dominic ihre Hand küsst.

Vor wenigen Stunden ließ Sarah mit einem süßen Posting ihre Schwangerschaft Revue passieren. Im Laufe der vergangenen Monate hatte sie immer wieder im selben Kleid für die Kamera posiert und teilte das Ergebnis nun in einem Clip mit ihren Fans. "Eine unglaubliche, aufregende und wunderschöne Zeit liegt hinter mir. Mein drittes Mädchen ist in mir gewachsen und ich freue mich einfach so sehr, sie in meine Arme zu schließen", resümierte das einstige Bachelor-Girl. Zudem waren gestern bereits ihre Eltern in ihrer Wahlheimat angekommen, um ihre Tochter bei der Geburt vollends unterstützen zu können.

Sarah und Dominic sind bereits stolze Eltern von zwei kleinen Töchtern. Im November 2018 hatte das Paar ihre erste Tochter Mia Rose (6) bekommen. 2019 gaben sie sich schließlich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Im Juli 2020 durften sie sich dann über Tochter Kyla (4) freuen. Auch den Namen von Baby Nummer drei gab die junge Familie schon gemeinsam im Netz bekannt: Das Nesthäkchen wird Alea heißen.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Juli 2024

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern

