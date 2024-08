Großer Babybauch: Sarah Harrison fiebert Geburt entgegen

Ist es bald endlich so weit? Sarah Harrison (33) erwartet derzeit ihr drittes Baby. Auf Instagram postet die Influencerin einen süßen Rückblick auf ihre Schwangerschaft. Der Clip zeigt sie im Laufe der letzten Monate stets im selben engen, weißen Kleid, doch ihr Bauch wächst unaufhörlich. "Eine unglaubliche, aufregende und wunderschöne Zeit liegt hinter mir. Mein drittes Mädchen ist in mir gewachsen und ich freue mich einfach so sehr, sie in meine Arme zu schließen", resümiert die Blondine die Schwangerschaft. Der Geburt scheint sie nun bereits voller Vorfreude entgegenzufiebern – besonders freue sie sich auf die strahlenden Augen von Papa Dominic (33) und ihren kleinen Töchtern.

In wenigen Tagen könnte der kleine Sprössling der Bloggerin bereits zur Welt kommen. Ende der vergangenen Woche verriet Sarah, schon in der 38. Schwangerschaftswoche zu sein und für die 39. Woche ihre Entbindung zu planen. "Sie ist circa 50 Zentimeter groß und wiegt circa drei Kilo", berichtete sie stolz. Die Kliniktasche sei schon gepackt – und trotz aller Freude auf ihre Tochter fühlte Sarah auch Anspannung. "Ich bin sehr emotional und habe Respekt vor der Geburt", erklärte sie. Doch um für ihr Wohl zu sorgen, sind mittlerweile auch schon ihre Eltern in ihre Wahlheimat Dubai eingereist.

Sarah und Dominic sind bereits stolze Eltern von zwei kleinen Töchtern. Das einstige Bachelor-Girl und ihr Liebster sind seit einigen Jahren ein Paar und hatten im November 2018 ihre erste Tochter Mia Rose (6) bekommen. Im Juli 2020 kam Tochter Kyla (4) zur Welt. Auch den Namen von Baby Nummer drei gab die junge Familie schon gemeinsam im Netz bekannt: Das kleine Mädchen wird Alea heißen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

