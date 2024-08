Floraler Look: Blake Lively begeistert im bunten Minikleid

Blake Lively (36) strahlt den Regen einfach weg! Momentan befindet sich die Schauspielerin in New York City auf der Promo-Tour ihres neuen Films "Nur noch ein einziges Mal". Der Big Apple präsentiert sich während ihres Besuchs nicht gerade von seiner besten Seite – das scheint Blake allerdings überhaupt nicht zu stören. In einem bunten Minikleid, das mit diversen Blumenstickereien verziert ist und ihr Dekolleté perfekt in Szene setzt, lächelt sie das graue Nass einfach weg. Zu ihrem ohnehin schon auffälligen Look trägt die Frau von Ryan Reynolds (47) ihre Haare zusammengebunden zu einem Zopf und kombiniert dazu ihr schönstes Lächeln, das ihre Erscheinung vollends abrundet. Das zeigen Bilder, die Hello! vorliegen.

Blakes florale Looks sind allerdings keine Überraschungen mehr, sondern ganz bewusst an ihren neuen Film angelehnt, der auf dem Bestseller-Roman von Colleen Hoover basiert. Darin verkörpert die dreifache Mutter eine Floristin namens Lily, die ihren eigenen Blumenladen führt.

Später am Abend nahm die 36-Jährige noch einmal einen Outfitwechsel vor und schlüpfte in einen Traum aus Pink. Sowohl ihr Kleid als auch ihren Mantel sowie ihre Schuhe wählte Blake im selben stark pigmentierten Farbton. Natürlich durfte auch bei diesem Auftritt die florale Note nicht fehlen. Nicht nur auf ihren Kleidungsstücken konnten aufmerksame Betrachter die Blumenverzierungen erspähen, sondern auch in ihrem geflochtenen Zopf, in dem sich farbenfrohe Blüten versteckten.

Blake und ihr Ehemann Ryan sind nicht nur ein absolutes Traumpaar, sondern auch erfolgreiche Schauspieler. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder, die nun teilweise auch in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Sowohl Töchterchen Inez Reynolds als auch das Nesthäkchen Olin konnten im Film Deadpool & Wolverine eine kleine Rolle ergattern – die Siebenjährige und der Jüngste im Bunde schlüpften kurzerhand in die Figuren Kidpool und Babypool.

Instagram / blakelively/ Blake Livley, Schauspielerin

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern

