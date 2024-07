Ryan Reynolds' Kinder spielen in "Deadpool & Wolverine" mit!

Ryan Reynolds (47) tourt aktuell für Deadpool & Wolverine von Premiere zu Premiere. Am Montag waren auch seine Kinder mit von der Partie – und das nicht nur aus dem Grund, dass sie die Arbeit ihres Papas unterstützen wollen. Wie E! News berichtet, soll neben dem Schauspieler auch sein Nachwuchs in dem Streifen mitgespielt haben. James Reynolds und Betty Reynolds (4) sind nicht zu sehen, dafür übernehmen aber Inez Reynolds (7) und sogar der Neuzugang Olin zwei Rollen in dem Film ihres Vaters.

Achtung, Spoiler! Der folgende Abschnitt enthält Informationen zum Inhalt von "Deadpool & Wolverine".

Ryans siebenjährige Tochter Inez ist in dem Marvel-Film als Kidpool zu sehen. Außerdem spielt der vierte Wonneproppen des 47-Jährigen und Blake Lively (36) eine kleine Rolle – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die 2023 geborene Olin verkörpert Babypool. Auch die Mama der beiden hat einen Cameo-Auftritt. Die Gossip Girl-Bekanntheit schlüpft in das Kostüm der weiblichen Version des Charakters Deadpool: Lady Deadpool. Diese stammt aus einem alternativen Universum.

Wie überglücklich Ryan darüber ist, Familie und Arbeit miteinander verknüpfen zu können, machte er Anfang der Woche während einer Rede deutlich. Darin plauderte der Hollywoodstar auch ganz nebenbei den Namen seines jüngsten Kindes aus: "Ich möchte meiner Frau Blake dafür danken, dass sie hier ist. Ich möchte meinen Kindern James (9), Inez, Betty und Olin danken, die hier sind. [...] Ich liebe es, dass meine ganze Familie hier versammelt ist."

