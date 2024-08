Happy Birthday: Helene Fischer feiert ihren 40. Geburtstag

Vor genau 40 Jahren erblickte Schlagerkönigin Helene Fischer das Licht der Welt. Bevor sie mit ihren Hits zahlreiche Fans auf der Welt zum Tanzen brachte, schlug ihr Herz allerdings für eine ganz andere Art von Musik: Nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte, machte die "Herzbeben"-Interpretin eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin! Doch weil "The Rocky Horror Show" und "Fifty-Fifty" ihr irgendwann nicht mehr ausreichten, versuchte sie sich als eigenständige Musikerin. 2005 kam dann der erste Umschwung: Sie landete einen Auftritt in der Schlagershow "Hochzeitsfest der Volksmusik" und traf dabei auf niemand anderen als Florian Silbereisen (43). Nur ein Jahr später brachte sie ihr erstes eigenes Album raus – doch es sollte noch sieben Jahre dauern, bis sie mit ihrem Hit "Atemlos durch die Nacht" auch Fans außerhalb der Schlagerszene erreichte. Der Song wurde so gefeiert, dass sogar die Nationalelf 2014 ihren Sieg in der WM mit Helene selbst vor dem Brandenburger Tor dazu abfeierte!

In den Jahren danach ging es für die Sängerin steil bergauf. Ihre Konzerte wurden immer größer und sie immer berühmter – nach einer kurzen Pause weg vom Rampenlicht veröffentlichte sie 2017 das Album "Helene Fischer". Es war dieses Album, das alles in ihrem Leben verändern würde: Im Rahmen ihrer Tour im Jahr 2018 traten die Performer und Tänzer des Cirque du Soleil mit ihr auf. Dort traf sie auf einen ganz besonderen Menschen: Akrobat Thomas Seitel, mit dem sie Abend um Abend für ihre Nummer "Nur Mit Dir" durch die Lüfte schwebte. Bis dahin war Helene zehn Jahre lang mit Showmoderator Florian zusammen gewesen, doch 2018 kam dann die überraschende Nachricht: Sie hätten sich getrennt und Helene hätte ihr Herz bereits an jemand anderen verloren. Seitdem ist die Musikerin mit Thomas zusammen – 2021 haben sie sogar geheiratet und eine gemeinsame Tochter willkommen geheißen.

Auch im vergangenen Jahr war die Schlagerikone auf großer, erfolgreicher Stadium-Tour gewesen. Aktuell gönnt sie sich allerdings wieder eine Pause von dem ganzen Trubel der Öffentlichkeit – erst im Sommer 2026 stehen die nächsten Termine an. Sie plant eine Tour, die größer als alle anderen sein soll: Auf einer 360-Grad-Bühne wird sie inmitten ihrer Fans performen. Wie der Kölner Stadt Anzeiger berichtet, möchte sie ihrem Publikum "so nah wie nie" zuvor kommen. Es heißt, die Musikerin wird unter anderem in Berlin, Köln, Gelsenkirchen, Zürich und Wien auftreten.

