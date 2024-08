Hose vergessen? Megan Fox zeigt beim Einkaufen ihren Hintern

Megan Fox (38) zeigt, was sie hat. Die Schauspielerin verließ am Wochenende das Haus, um ein paar Besorgungen zu erledigen. So weit, so normal – mit ihrem Outfit sorgte sie jedoch für Wirbel. Sie kombinierte ein großes, weites Sportshirt mit der Aufschrift "Jungs lügen" mit schwarzen Lederstiefeln, die bis über ihre Knie reichten. Für eine Hose entschied sich die "Transformers"-Darstellerin allerdings nicht und entblößte somit einen Teil ihres Hinterns. Das zeigen nun Fotos, die Daily Mail vorliegen. Von ihrem Po-Blitzer ließ sie sich allerdings nicht die Laune verderben und strahlte, während sie gemeinsam mit ihren Kids die Einkäufe in ihren Wagen verlud.

Neben Megans entblößter Pobacke sorgt der Look noch aus einem weiteren Grund für Aufsehen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte ihr On-off-Partner Machine Gun Kelly (34) sein neues Musikvideo zu dem Track "Lonely Road" – in dem Clip war Megan überraschenderweise mit einem deutlichen Babybauch zu sehen. Seither wird spekuliert, ob die Beauty mit ihren weiten Looks wohl über eine Schwangerschaft hinwegzutäuschen versucht. Ein Insider behauptete allerdings bereits gegenüber Us Weekly: "Obwohl sie darüber gesprochen haben, ein Baby zu bekommen, war das nur für MGKs Musikvideo."

Die Beziehung von Megan und MGK scheint ein ewiges Auf und Ab zu sein. Im Frühjahr dieses Jahres gab die Dreifach-Mama zu, ihre Verlobung zu dem Musiker aufgelöst zu haben. Nur einen Monat später tanzten die zwei dann schon wieder eng umschlungen auf einem Festival miteinander. "Im Großen und Ganzen tun sie ihr Bestes, um die Dinge zum Laufen zu bringen, und haben dabei auch ihre Kinder im Blick", erklärte ein Insider das Liebeswirrwarr gegenüber Entertainment Tonight.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

