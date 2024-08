Im TV verliebt: Darya Strelnikova und Fabio feiern Jahrestag

Darya Strelnikova (31) und Fabio Knez haben allen Grund zur Freude: Das Paar, das sich bei der Dating-Show Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt hat, feiert nun ein Jahr voller Liebe und gemeinsamer Erlebnisse. Auf Instagram teilten die beiden ihre schönsten Augenblicke des vergangenen Jahres. Die Liebesreise der beiden hat zu einer gemeinsamen Wohnung geführt und die beiden genießen regelmäßig romantische Datenights sowie entspannte Strandurlaube. Dabei lassen sie ihre Follower stets an ihrem Glück teilhaben.

Darya versah den Instagram-Post zum Jahrestag mit rührenden Worten: "365 Tage mit dir, auf viele weitere! Ich liebe dich, Fabio." Die Follower sind ganz entzückt von den innigen Momenten, die die GNTM-Bekanntheit gepostet hat. "Ihr seid mit Abstand eins der schönsten Paare überhaupt", schwärmt ein Fan in den Kommentaren. Fabio kommentiert die Liebeserklärung seiner Partnerin ebenfalls mit niedlichen Worten und gesteht ihr ganz öffentlich seine Liebe.

Das Zusammentreffen bei "Are You The One – Reality Stars in Love" war der Beginn ihrer Liebesgeschichte, die offenbar beständig wächst. Seit ihrem Kennenlernen sind die beiden ein Herz und eine Seele und haben es geschafft, auch nach dem Trubel der Show zusammenzubleiben. Darya, bekannt als Social-Media-Influencerin, und Fabio, der sich als Fitness-Coach einen Namen gemacht hat, scheinen perfekt zusammenzupassen. Sie sind ein weiteres Beispiel dafür, dass man die große Liebe auch im Fernsehen finden kann.

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova

