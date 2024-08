Kaum wiederzuerkennen: Aaron Taylor-Johnson sagt Bart ade

Aaron Taylor-Johnson (34) trennt sich von seinem Bart! Für seinen neuesten Film "28 Years later" musste der Schauspieler sich eine üppige Gesichtsbehaarung züchten – doch damit ist nun Schluss. In seiner Story auf Instagram teilt der Hottie ein Vorher-nachher-Foto. Auf dem ersten Schnappschuss posiert der bärtige Aaron in einem aufgeknöpften Hemd vor einem großen Fels. Die kinnlangen Haare sind dabei lässig nach hinten gestylt. Dazu schreibt er: "Von einem Look..." Den Satz vollendet der Bullet Train-Darsteller im nächsten Schnappschuss: "Zum nächsten." Dieses Mal fotografiert sich Aaron selbst im Spiegel eines Fitnessstudios und zeigt seine neue Frisur. Von seiner zuvor krausen Gesichtsbehaarung ist nun keine Spur mehr zu sehen und auch seine Mähne ist um einiges kürzer.

"28 Years later" ist nicht das einzige filmische Projekt, auf das sich Aarons Fans bald freuen dürfen. Der Brite wird zudem in "Nosferatu" zu sehen sein. In dem Horror-Streifen wirken noch weitere hochkarätige Schauspieler mit: darunter Bill Skarsgård (33), Nicholas Hoult (34) und Johnny Depps (61) Tochter Lily-Rose Depp (25). Zuletzt wurde zudem gemunkelt, ob Aaron womöglich der nächste James Bond wird...

Doch nicht nur aufgrund seiner schauspielerischen Karriere landete Aaron in den vergangenen Monaten vermehrt in den Schlagzeilen. Seine Beziehung zu der fast 25 Jahre älteren Sam Taylor-Johnson sorgt für einige laute Stimmen. Das könne die Filmschaffende gar nicht nachvollziehen. "Aaron und ich verstehen die Faszination, die unsere Beziehung auf einige Menschen hat, wirklich nicht. Sie nehmen uns auseinander, weil sie es nicht verstehen können, dass unsere Liebe in keine Schublade passt", äußerte sich Sam in der BBC4-Show "This Cultural Life".

Aaron Taylor-Johnson, 2024

Sam Taylor-Johnson und Aaron Taylor-Johnson

