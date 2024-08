Kein Zoff im Allstar-Dschungel? Danni Büchner ist entspannt

Wird dieses Mal der große Knall ausbleiben? Danni Büchner (46) ist dafür bekannt, in sämtlichen Reality-Formaten auch mal ein wenig Streit anzuzetteln. Das schien bei den Zuschauern gar nicht mal so schlecht anzukommen – mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2020 erreichte sie immerhin den dritten Platz. Nun wagt sich die Mallorca-Auswanderin erneut in das TV-Abenteuer – sie zieht ins Allstar-Dschungelcamp ein. Dieses Mal möchte es die Familienmutter offenbar ruhiger angehen. "Seit 2020 hat sich einiges verändert. Nicht nur mein Aussehen, sondern auch mein Mindset. Ich war damals eine wirklich sehr negativ eingestellte, traurige Frau. [...] Aber heute bin ich sehr happy und sehr glücklich und sehr entspannt. Meine Zündschnur ist etwas länger geworden", plaudert sie in einem Clip auf Instagram aus.

"Ich will versuchen, es etwas besser zu machen und mein Bestes aus mir herauszuholen", fügt Danni noch hinzu. Mit Insekten, Ratten und Dunkelheit habe sie sich allerdings noch immer nicht angefreundet. Dafür freue sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sehr auf den "Handy-Detox" und Südafrika, wo das Format im Gegensatz zum normalen Dschungelcamp stattfinden wird. "Leute, ich war noch nie in Südafrika und ich bin sehr gespannt, was ich für Mitcamper haben werde", erklärt die Anwärterin auf die Allstar-Dschungelkrone.

Nicht nur Dannis Gemüt scheint total verändert zu sein – über die vergangenen Jahre machte sie vor allem mit ihrer krassen Gewichtsabnahme auf sich aufmerksam. Ganze 20 Kilo speckte die Fernsehbekanntheit ab und zeigt ihre Erfolge immer wieder gerne im Netz. "Ich versuche, meine Ernährung proteinreich zu halten, esse viel Gemüse, Eier, Salate und zum Naschen versuche ich, auf zuckerreduzierte Alternativen zurückzugreifen", teilte sie ihre Methoden ihren Fans auf Instagram mit.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im März 2022

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Juli 2023

