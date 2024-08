KI-Double: Eminem zofft sich mit seinem Alter Ego Slim Shady

Eminem (51) reflektiert seine vergangenen Entscheidungen. Auf YouTube veröffentlicht der Rapper ein Video, in dem er eine hitzige Debatte mit einer KI-Version von sich selbst führt. Wie der Name des Clips, "Slim Shady vs. Marshall Mathers", bereits verrät, sucht Eminem, dessen bürgerlicher Name Marshall ist, hier das Zwiegespräch mit seinem berühmten Alter Ego Slim Shady – und er hat ihm einige Vorwürfe zu machen. "Ich habe dich erfunden, weil mein Leben im Arsch war. Meine Musik lief ins Leere und ich war pleite", erklärt der "Not Afraid"-Interpret. Doch obwohl er mit seinem Alter Ego kommerziell große Erfolge feierte, blickt er nicht positiv auf die Vergangenheit zurück. Marshall wirft ihm an den Kopf: "Du hast nichts repariert. Du hast das Ganze sogar noch schlimmer gemacht."

Unter anderem gibt er seinem Alter Ego die Verantwortung für seine Drogeneskapaden. Marshall ist sich sicher: "Deinetwegen hätte ich fast meine verdammte Karriere verloren, meine verdammte Familie, mein Leben." Daher habe er sich dazu entschlossen, seine Persona Slim Shady endlich abzulegen. Im Mai hatte er die Kunstfigur bereits in der Tageszeitung Detroit Free Press in einem Nachruf für tot erklärt und schließlich im Juli sein Konzeptalbum "The Death of Slim Shady" veröffentlicht. "Das Leben ist großartig, seit du weg bist", resümiert er nun in dem Video.

Nach seinen ersten Erfolgen in der Musik und mit seinem Kultfilm "8 Mile" war Marshall Anfang der 2000er-Jahre der Tablettensucht verfallen. Nach eigenen Angaben hatte er damals alles an Schlaf-, Schmerz- und Beruhigungspillen konsumiert, was er in die Finger bekam. "Ich bin 2007 fast an einer Überdosis gestorben, was irgendwie ziemlich scheiße war. Drogen waren verdammt lecker. Ich dachte, wir hätten eine gute Sache am Laufen, aber ich musste alles kaputtmachen. Gottverdammt", schilderte er laut Page Six in seiner Rede, als er 2022 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Mittlerweile sei er jedoch seit 16 Jahren clean.

Getty Images Eminem, Rapper

Getty Images Eminem bei den The Source Hip Hop Music Awards 2000

