Nach Krankenhausaufenthalt: Zac Efron meldet sich zu Wort

Vor wenigen Tagen machte Zac Efron (36) mit besorgniserregenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam. Wie TMZ berichtete, musste der Schauspieler in ein Krankenhaus auf Ibiza gebracht werden. Zwei Angestellte hatten ihn zuvor in dem Pool eines Ferienhauses gefunden. Nun meldet sich der High School Musical-Star erstmals seit dem Vorfall selbst zu Wort und stellt klar: Es geht ihm gut! In seiner Instagram-Story teilt Zac ein Foto, das ihn beim Stemmen von Gewichten zeigt. "Glücklich und gesund – danke für die guten Wünsche", schreibt er zu dem Schnappschuss. Die Fans können also aufatmen.

Sein Kumpel, der Unternehmer Caleb Davidge, teilt in seiner Story zudem noch ein weiteres Foto, auf dem die beiden sichtlich gut gelaunt in die Kamera blicken. Was genau am Pool vorgefallen ist, behält Zac vorerst noch für sich. Wie sein Vertreter gegenüber TMZ erklärte, sei der Filmstar nach einem "kleinen Badeunfall" vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Gleich am nächsten Morgen sei der "Bad Neighbors"-Darsteller jedoch wieder entlassen worden.

Nachdem die News über Zacs Unfall publik geworden waren, erhielt der ehemalige Teenieschwarm zahlreiche Genesungswünsche im Netz. "Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bete für dich", kommentierte beispielsweise ein besorgter Fan unter Zacs jüngstem Instagram-Post. "Gute Besserung! Erhol dich gut" oder "Ich hoffe, es geht dir besser! Gute Besserung, Zac" waren nur zwei weitere von vielen aufmunternden Kommentaren.

Anzeige Anzeige

Instagram / zacefron Zac Efron auf Ibiza, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / calebdavidge Zac Efron und Caleb Davidge auf Ibiza, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Zac noch Details bezüglich seines Unfalles bekannt geben wird? Ja, das wird er bestimmt machen! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de