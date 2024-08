Zac Efron muss nach Vorfall im Swimmingpool ins Krankenhaus

Es gibt beunruhigende Nachrichten für Fans von Zac Efron (36). Der Schauspieler verbringt aktuell einen sonnigen Urlaub auf Ibiza. Jetzt musste der High School Musical-Star aber plötzlich ins Krankenhaus. Laut TMZ wurde er von zwei Mitarbeitern der Villa, in der er untergebracht ist, in einem Pool aufgefunden. Diese zogen den Ex von Vanessa Hudgens (35) aus dem Wasser. Nach dem Vorfall wurde Zac in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Mittlerweile soll es dem Fitnessfan wieder gut gehen.

Was sich genau abspielte und worum es sich bei dem besagten Vorfall handelte, ist nicht bekannt. Der 36-Jährige meldete sich bisher noch nicht persönlich zu dem Ganzen zu Wort. Zuletzt zeigte sich Zac noch unbekümmert auf einer Jacht vor der Küste Ibizas. Auf dieser ließ er seinen durchtrainierten Body zum Vorschein kommen: Mit freiem Oberkörper, Basecap, Sonnenbrille und einem breiten Grinsen genoss der Filmstar die warme Sonne.

Das Erscheinungsbild des Sonnyboys kommt nicht nur bei seinen zahlreichen Fans richtig gut an. Auch der US-amerikanische Wrestler John Cena (47) ist wohl ein waschechtes Mitglied von Team-Zac. In einem früheren Interview mit People schwärmte der ehemalige Bodybuilder über seinen "Ricky Stanicky"-Co-Star: "Er ist nicht nur ein begnadeter Profi und ein echter Hingucker, sondern auch ein großartiger Kerl."

Anzeige Anzeige

Instagram / zacefron Zac Efron, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Zac Efron, Kevin Von Erich und John Cena im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Zac bald zu dem Vorfall äußern wird? Ja. Ich denke, dass er ein Statement abgibt. Nee, ich glaube, dass er sich bedeckt hält. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de