Nach Scheidung von Britney Spears: Datet Sam Asghari wieder?

Im Frühjahr 2024 ließen sich Britney Spears (42) und Sam Asghari (30) offiziell scheiden. Nach dem Liebes-Aus stürzte sich die Sängerin wieder ordentlich ins Dating-Leben. Ihr Ex scheint auf Dates aktuell jedoch keine Lust zu haben. Im Interview mit Us Weekly erklärte Sam scherzhaft, dass er aktuell nur Zeit für ein Lebewesen habe: seinen Hund! Außerdem wolle er sich voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren. "Und [eine] Karriere ist etwas, das 100 Prozent deiner Zeit in Anspruch nimmt, und ich gebe mir wirklich alle Mühe und setze meine ganze Denkweise auf die Schauspielerei ... [und] die Produktionskarriere", sagte der "Jackpot"-Darsteller.

Auf seine Ehe mit Britney scheint Sam nicht negativ zurückzublicken. "Ich feiere nur die Vergangenheit", stellt er klar und ergänzt: "Ich mag es immer, die Vergangenheit zu würdigen, die Vergangenheit zu feiern, und das ist einfach ein großer Teil von mir. Ich werde immer diese Art von Mensch sein." Die früheren Zeiten haben den Schauspieler scheinbar ziemlich geprägt. "Wenn man in einer Beziehung ist oder andere wichtige Erfahrungen in seinem Leben macht, lernt man so viel", reflektiert er.

Britney und Sam waren einige Jahre miteinander zusammen gewesen. 2016 hatten sich die beiden kennen und lieben gelernt. Fünf Jahre später hatte Sam seiner damaligen Partnerin einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Die Hochzeit war 2022 gefolgt. Knapp ein Jahr später ging ihre Ehe jedoch in die Brüche. "Nach sechs Jahren Liebe und Bindung aneinander haben meine Frau und ich uns entschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden. Wir werden an der Liebe und dem Respekt festhalten, den wir füreinander haben, und ich wünsche ihr immer das Beste", schrieb Sam damals in seinem Statement via Instagram.

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

