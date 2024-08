Prinz William ist "stinksauer" über Harrys neues Interview

Setzt sich Prinz Harry (39) bei Prinz William (42) immer weiter in die Nesseln? Ein Interview des Rotschopfes und seiner Frau Herzogin Meghan (43) soll den Konflikt erneut angeheizt haben. In der Dokumentation "Tabloids on Trial" spricht Harry offen und ehrlich – auch über seine verunglückte Mutter Prinzessin Diana (✝36). Das passt seinem älteren Bruder jedoch gar nicht. "William ist stinksauer", verrät ein Insider gegenüber OK! Magazine und betont: "Er hat die Nase voll davon, dass [die Sussexes] mit Dianas Tod Geld verdienen. William ist an einem Punkt angelangt, wo er endgültig nicht mehr mit Harry assoziiert werden möchte."

Doch was hat Harry genau gesagt, um seinen Bruder so sehr zu verärgern? In dem Interview der "Tabloids on Trial"-Doku äußerte der Familienvater sich zu dem Verhältnis der britischen Presse und seiner geliebten Mutter. "Es gibt Beweise dafür, dass [meine Mutter] Mitte der 90er-Jahre gehackt wurde, wahrscheinlich war sie eine der ersten Personen, die gehackt wurden. Und noch heute stellt die Boulevardpresse sie gerne als paranoid dar", erklärte er und betonte: "Sie war nicht paranoid."

William soll in erster Linie sauer sein, weil Harry mit seinen wiederholten Aussagen über Diana ihre gegenseitige Vereinbarung bricht. 2017 hatten die beiden Brüder zum 20. Todestag ihrer Mutter ein emotionales Interview mit ITV gegeben. "Wir werden das nicht noch einmal tun, wir werden nicht mehr so offen oder öffentlich über sie sprechen", hatten die zwei damals beteuert und betont, sie seien bedacht, Dianas Andenken bestmöglich zu schützen. Dieses Versprechen habe Harry jedoch in den Augen seines Bruders schon mehrfach gebrochen, seit er seine königlichen Pflichten an den Nagel hängte.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

