Sandra Bernhard erinnert an ihre "perfekte Zeit" mit Madonna

In den 80er-Jahren schien eine enge Freundschaft zwischen Sandra Bernhard (69) und Madonna (65) entstanden zu sein. Aus ungeklärten Gründen verlief die Verbindung der beiden Frauen jedoch zu Beginn der 90er-Jahre im Sande. Zu Gast bei Jesse Tyler Fergusons (48) Podcast "Dinner's On Me" erinnert sich die Komikerin nun an ihre gemeinsame Zeit mit der Queen of Pop. "Es gibt Zeiten, in denen es mich wirklich traurig macht, dass wir unsere Freundschaft nicht aufrechterhalten konnten. Ich meine, ich hätte es gekonnt", gibt sie wehmütig zu und ergänzt: "Ich hasse es, nostalgisch zu werden und mich in diese Zeit zu versetzen, denn es war die perfekte Zeit."

Ihre Freundschaft begann im Jahr 1988, als beide bei verschiedenen Aufführungen am Broadway auftraten. Während die "Hung Up"-Interpretin eine Rolle in David Mamets Theaterstück "Speed-the-Plow" spielte, führte Sandra ihre One-Woman-Show "Without You I'm Nothing" auf. Noch im selben Jahr teilten die berühmten Freundinnen bei ihrem Auftritt bei "Late Night With David Letterman" einen gemeinsamen TV-Moment, der vielen bis heute in Erinnerung geblieben ist. Sandra und Madonna erschienen im Partnerlook, flirteten miteinander und sprachen über ihren Besuch einer Bar für queere Frauen und ihre sexuellen Begegnungen vor Ort. Sandras Komikerkollegin Judy Gold, die sich selbst zur queeren Community zählt, erinnert sich während eines Gesprächs in der Sendung "The View" an den unvergesslichen Auftritt der beiden: "Das war so ein ikonischer Moment, weil es [zu dieser Zeit] so riskant war. Dieser Moment war wie ein Augenzwinkern an uns, als hätten sie sagen wollen, dass sie für uns da sind." Mit "uns" spricht Judy im Namen der LGBTQIA+-Gemeinschaft.

Nachdem sich die Freundinnen scheinbar grundlos voneinander distanziert hatten, kamen einige Gerüchte auf. So äußerte auch Sandras enger Freund Isaac Mizrahi im Podcast "Hot Takes & Deep Dives" eine Theorie zu ihrem Zerwürfnis mit der "Frozen"-Interpretin. Laut ihm sei eine Dreiecksbeziehung mit Ingrid Casares der Auslöser für ihren Kontaktabbruch gewesen, da alle drei auch sexuelles Interesse an Frauen haben. "Ich war mir nicht sicher, was Madonna mit Sandra vorhatte", plauderte der Modedesigner aus und fügte hinzu: "Ich konnte nicht sagen, ob sie eine Affäre hatten oder ob Madonna hinter [Ingrid] her war."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bernhard, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ingrid Casares im Juni 2005

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de