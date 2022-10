Vor Outing-Clip: Hat sich Madonna an Frauen rangemacht?

Madonna (64) hat mit einem Netz-Clip zu ihrer Sexualität einen Stein ins Rollen gebracht! Die US-amerikanische Musikerin gab nämlich vor wenigen Tagen Hinweise darauf, dass sie lesbisch ist: Die "Like A Prayer"-Interpretin teilte ein kurzes Video auf Social Media, mit dem sie sich offenbar als homosexuell outete. Madonna soll aber auch schon in der Vergangenheit großes Interesse an Frauen gezeigt haben!

Die "Elvira – Herrscherin der Dunkelheit"-Darstellerin Cassandra Peterson – die inzwischen offen lesbisch lebt – zeigte sich gegenüber TMZ alles andere als überrascht von Madonnas mutmaßlichem Outing. "Madonna hat sich an meine Freundin rangemacht", rief sich Cassandra in Erinnerung und erklärte genauer: "Sie wollte sie als Trainerin einstellen – aber es war offensichtlich, dass sie mehr wollte als nur trainieren." Das sei allerdings schon vor ziemlich langer Zeit passiert.

In Cassandras Augen sei Madonna aber auch vor ihrem Netz-Video schon immer sehr offen mit ihrer Sexualität umgegangen. "Ich glaube, Madonna hat immer gesagt, dass sie ziemlich flexibel ist", betonte die 71-Jährige nämlich.

Anzeige

Getty Images Cassandra Peterson im September 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

Anzeige

Instagram / madonna Madonna im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de