So süß schwärmt Channing Tatum von seiner Verlobten Zoë

In wenigen Wochen erscheint der Film "Blink Twice" endlich in den Kinos. Regisseurin des Streifens ist Zoë Kravitz (35). Ihr Verlobter Channing Tatum (44), der in dem Film die Hauptrolle spielt, schwärmt nun in höchsten Tönen von Zoës Arbeit. "Unsere Regisseurin Zoë Kravitz ist wahnsinnig klug. Sie führt nicht nur mit dem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. Es ist etwas anderes, und so fühlt sich der Film wirklich an", erklärt er in einem YouTube-Video, das von den Amazon MGM Studios veröffentlicht wurde.

In dem Video bekommen die Fans einige exklusive Einblicke in den Film. Der Streifen handelt von der rasanten Beziehung zwischen dem Tech-Milliardär Slater King, gespielt von Channing, und der Kellnerin Frida, die von Naomi Ackie (31) verkörpert wird. Die beiden verbringen einige Tage auf Slaters Privatinsel. Als jedoch plötzlich einige seltsame Dinge passieren, beginnt Frida, ihre Realität infrage zu stellen: Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Um lebend aus der Situation zu kommen, muss sie so schnell es geht die Wahrheit herausfinden. Die Rolle des Slater verlangte Channing einiges ab. "Slater ist ein sehr kalkulierter Mensch. Also musste ich etwas absolut Verrücktes erschaffen", erklärte er in dem Clip.

Für Channing dürfte das Projekt sowieso einen speziellen Platz in seinem Herzen haben, schließlich konnte er mit seiner Partnerin Zoë zusammenarbeiten. Seit 2021 sollen die beiden bereits ein Paar sein. Im vergangenen Jahr wagten die Schauspieler schließlich den nächsten Schritt und verlobten sich miteinander.

