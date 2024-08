Alkohol-Rückfall? Jessica Simpson wehrt sich gegen Gerüchte

Jessica Simpson (44) hat mit Nachdruck Gerüchte darüber zurückgewiesen, dass sie wieder Alkohol trinken soll. Unter einem Instagram-Post zu Ehren ihres Sohnes Ace, der im Juni elf Jahre alt wurde, spekulierte ein Kommentator über ihre mögliche Alkoholsucht und schrieb: "Hör auf zu trinken!" Jessica, die bereits seit einigen Jahren nicht mehr trinkt, antwortete unverzüglich: "Ich habe seit Oktober 2017 keinen Alkohol mehr gewollt oder angerührt. Es war die beste Entscheidung für mich und meine Familie."

In ihrer Antwort auf den Kommentar merkte sie zudem an, dass sie Missverständnisse nicht mag und fügte hinzu: "Danke für deine Sorge, aber du verstehst mich völlig falsch. Liebe Grüße." Aus ihrer frühen Abhängigkeit macht Jessica mittlerweile kein Geheimnis mehr: In ihrer Biografie "Open Book" schrieb sie offen darüber, als Kind missbraucht worden zu sein. Um mit der damit einhergehenden emotionalen Belastung fertig zu werden, habe sie schließlich Drogen genommen. Mittlerweile ist sie jedoch seit mehr als sechs Jahren trocken.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass über einen möglichen Rückfall der Schauspielerin spekuliert wird. Schon Ende März verriet ein Insider im Gespräch mit InTouch Weekly, dass das engste Umfeld der "I Wanna Love You Forever"-Interpretin beunruhigt sei: "Die Menschen, die ihr am nächsten stehen, sind sehr besorgt, auch wenn sie Angst haben, es ihr ins Gesicht zu sagen." Ihr zurückgezogenes Leben soll die Sorge der Freunde und Familie nur weiter schüren. "Es ist besorgniserregend, wie sie dem Rampenlicht den Rücken gekehrt hat, um dieses seltsame neue Leben zu führen, in dem sie 95 Prozent ihrer Zeit zu Hause verbringt und wirklich ausgeflippt zu sein scheint, wenn sie sich alle paar Monate in die Öffentlichkeit wagt", erklärte die Quelle weiter.

Jessica Simpson, Schauspielerin

Jessica Simpson, Sängerin

