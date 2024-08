Deshalb wird Pippa Middleton wohl keine Hofdame von Kate

Als Frau von Thronfolger Prinz William (42) ist es nicht unwahrscheinlich, dass Prinzessin Kate (42) eines Tages zur Königin des britischen Palastes gekrönt wird. Aufgrund des immensen Aufgabenpensums, dem Königinnen gegenüberstehen, stellen diese in der Regel Hofdamen ein, um sich bei ihren Verpflichtungen unter die Arme greifen zu lassen. Ist es denkbar, dass Kates Schwester Pippa Middleton (40) zukünftig eine dieser Hofdamen wird? Laut Hello! ist das eher unwahrscheinlich, denn Kate wird nach Angaben von Danielle Stacey, der Online-Korrespondentin der Royals, wohl Königin Camilla (77) nacheifern und einen anderen Weg einschlagen.

Als Camilla 2022 zur Königsgemahlin ernannt wurde, brach sie nämlich mit der königlichen Gepflogenheit und tauschte die Hofdamen gegen "Begleiterinnen der Königin" ein. Anders als die Hofdamen unterstützen die Gefährtinnen die Königin lediglich bei öffentlichen Veranstaltungen und kümmern sich nicht um administrative Aufgaben. Die Online-Korrespondentin erklärt gegenüber dem Newsportal, dass Pippa als eine solche Begleiterin für Kate sicherlich ganz hoch im Kurs stehen wird: "Die Schwester der Prinzessin von Wales, Pippa Matthews, wäre eine passende Wahl als eine von Kates Gefährtinnen der Königin, und ich denke, dass sie wie Camilla diese moderne Terminologie anstelle von Hofdamen verwenden wird."

Kate und Pippa haben ein sehr enges Band. Das bestätigt auch Royal-Korrespondentin Danielle gegenüber dem Onlineportal: "Pippa hat Kate in einigen der größten Momente ihres Lebens unterstützt - einschließlich ihrer Rolle als Brautjungfer bei der königlichen Hochzeit." Vor allem in den vergangenen Monaten, inmitten ihres schweren Krebskampfes, konnte sich Kate immer auf ihre kleine Schwester verlassen und fand auch in schwierigen Zeiten bei ihr Trost.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton, Carole Middleton und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr es begrüßen, wenn Kate auf ein moderneres System wie das von Camilla setzt? Ja, Veränderungen sind gut! Hmm, ich finde, die Tradition sollte lieber gewahrt werden... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de