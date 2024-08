"Hatte Problemstellen": Pia Tillmann ließ sich Fett absaugen

Pia Tillmann (38) sorgt bei ihren Fans für einen kurzen Schockmoment. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin meldet sich auf Instagram aus einem Krankenhausbett im Patientenhemd bei ihren Followern. Doch schnell gibt die Reality-TV-Bekanntheit Entwarnung und erklärt die Gründe für ihren Krankenhausaufenthalt: Pia hat sich Fett absaugen lassen. "Bei dem Eingriff, den ich jetzt habe machen lassen, ging es um eine Liposuktion, über die ich tatsächlich jahrelang nachgedacht habe. Ich hatte Problemstellen, [...] die einfach mit egal wie viel Sport nicht verschwunden sind", berichtet die zweifache Mutter. Deshalb habe sie sich nach langem Überlegen schlussendlich für diesen Eingriff entschieden.

In ihrer Story betont Pia immer wieder, dass die Schönheitsoperation ihr letzter Ausweg war. Sie befürchtet, ihr könnte vorgeworfen werden, sie wolle sich nur vorm Sportmachen drücken. Doch sie macht deutlich: "Ich habe über Jahre versucht, diese Problemzonen in den Griff zu kriegen und daran zu arbeiten und es hat nichts funktioniert, gar nichts. Wenn man sich dann irgendwann, weil man sich so unwohl fühlt in seinem eigenen Körper, für so einen Eingriff entscheidet, finde ich persönlich das absolut legitim." Auch sorgt sie sich, dass sie als schlechte Mutter dargestellt werden könnte, da die Geburt ihres zweiten Sohnes erst fünf Monate her ist.

Auch Pias Verlobter Zico Banach legte sich vor wenigen Wochen unters Messer. Im Juni dieses Jahres ließ der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat bereits zum zweiten Mal eine Fettabsaugung vornehmen. An der Brust, am Bauch und dem Rücken sei Hand angelegt worden, erklärte der 33-Jährige damals auf Instagram. "Es ist alles noch krass geschwollen, aber ich bin jetzt schon übelst happy!", schwärmte er nach dem Eingriff glücklich im Netz.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihren zwei Söhnen Henry und Pepe Moe

Instagram / zicoriccardo Zico Banach zeigt seine blutigen Verbände

