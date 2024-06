Schon zum zweiten Mal: Zico Banach ließ sich Fett absaugen!

Zico Banach (33) hat zum zweiten Mal eine Fettabsaugung vornehmen lassen. Der Schauspieler ließ sich Fett an der Brust entfernen, zudem seien Korrekturen an Bauch, den Seiten und am Rücken durchgeführt worden. Für die erste Dusche nach dem Eingriff legt er nun in seiner Instagram-Story erstmals den blutigen Verband ab. Stolz präsentiert er seine flache Brust. "Voll die Hühnerbrust. Ich sehe aus wie Mats Hummels (35)", scherzt er. Doch mit dem Ergebnis scheint der Köln 50667-Star zufrieden zu sein und schwärmt: "Es ist alles noch krass geschwollen, aber ich bin jetzt schon übelst happy!"

Vor einem Jahr ließ sich der einstige Sommerhaus-Bewohner bereits rund zwei Liter Fett absaugen. "Das ist jetzt noch mal ein Thema bei mir geworden, weil ich mit der Sache noch nicht durch war. Ich wollte auch schon immer etwas an meiner Brust machen, weil das ein Thema ist, das mich schon seit meiner Pubertät beschäftigt und tatsächlich schwer belastet", erklärte er nach Eingriff Nummer zwei in dem sozialen Netzwerk. Dass so eine Operation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, machte er jedoch auch deutlich. Der Reality-TV-Teilnehmer litt unter Schmerzen und klagte über einen innerlichen Druck entlang der behandelten Stellen. "Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich gleich explodieren", schilderte er das unangenehme Gefühl.

Privat ist bei dem Münsteraner derzeit also eine Menge los – denn abgesehen von seiner Schönheits-OP wurde Zico vor Kurzem nämlich Vater! "Pepe Moe Banach kam mit 55,5 cm und 4.370 Gramm per Kaiserschnitt gesund, munter und vollkommen perfekt zur Welt. Wir sind alle voller Liebe, Glück und Dankbarkeit", verkündete die stolze Mama Pia Tillmann (38) auf Instagram. Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit brachte bereits ihren Sohn Henry mit in die Beziehung.

Zico Banach zeigt seine blutigen Verbände

Zico Banach und Pia Tillmann mit ihren Sprösslingen

