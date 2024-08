Prinz Williams Mini-Me: Hier macht George seinem Vater nach

Prinz William (42) und sein ältester Sohn Prinz George (11) pflegen eine ganz besondere Beziehung zueinander. Das Vater-Sohn-Gespann besuchte Mitte Juli das große Finale der Fußball-Europameisterschaften 2024 in Berlin. Die beiden feuerten die englische Fußballnationalmannschaft im Spiel gegen Spanien an – und sahen dabei ziemlich gleich aus! Beide trugen einen dunklen Anzug mit einer sehr ähnlichen Krawatte und teilten über die 90 Minuten hinweg sogar einen beinahe identischen Gesichtsausdruck. Der Royal-Experte Robert Jobson verrät gegenüber Daily Mail: "George, der darauf besteht, sich wie sein Vater zu kleiden, wenn er ihn begleitet, fängt sogar an, Williams Verhaltensweisen zu kopieren."

Eine ähnliche Situation zog sich ebenfalls bei der diesjährigen Militärparade Trooping the Colour zu. Als die britische Königsfamilie auf dem Balkon stand, um der traditionellen Flugshow zuzuschauen, blickten William und George mit dem gleichen Gesichtsausdruck in den Himmel. Wie innig die Vater-Sohn-Beziehung wirklich ist, will Robert ganz genau wissen: "Oft verbringt er [William] viel Zeit mit seinem älteren Sohn George, ganz allein, und er scheint es zu genießen, der Welt ihre enge Verbindung zu zeigen."

George wird wahrscheinlich noch früh genug in die Fußstapfen seines Vaters treten. Dass der älteste Sohn von William und Prinzessin Kate (42) irgendwann wohl selbst auf dem britischen Thron sitzen wird und demnach schon seit seiner Geburt im Fokus der Öffentlichkeit steht, scheint vor allem seine Eltern zu stören. "William und Kate haben sich immer davor gesträubt, ihre Kinder der Öffentlichkeit auszusetzen, da William immer noch schmerzhafte Erinnerungen an seine eigene Kindheit hat und er die ständige Aufmerksamkeit hasste", behauptete ein Insider gegenüber Mirror.

Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

Prinz George

