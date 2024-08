Salma Hayek begeistert ihre Fans mit heißen Bikini-Bildern

Salma Hayek (57) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Schauspielerin genießt derzeit die warmen Sommermonate in vollen Zügen und lässt ihre Instagram-Follower daran teilhaben: Die "Frida"-Darstellerin teilt einige sexy Aufnahmen von sich in einem heißen grün-weißen Bikini. Während sie auf einem Foto auf einer Liege die warmen Sonnenstrahlen genießt, stellt sie in einem kurzen Clip ihre Schwimmkünste unter Beweis, indem sie einen eleganten Köpper in den Pool macht.

Die Fans reagieren begeistert auf die sexy Beiträge von Salma. "Du alterst wie der allerfeinste Wein", "Die schönste Frau der Welt" oder "Du schaust so schön und bezaubernd aus" sind nur einige der zahlreichen positiven Kommentare. Ein Fan bittet die 57-Jährige sogar um Beauty-Ratschläge: "Du wirst nicht älter? Du bist immer noch jung. Was ist dein Schönheitsgeheimnis?"

Jüngst wurde Salma eine große Ehre zuteil: Sie gehörte zu den 11.000 Menschen, die anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 eine Fackel tragen durften. "Gestern hatte ich die Ehre, die olympische Flamme zu tragen, ein Symbol für Licht, Hoffnung, Frieden und Einigkeit", freute sich Salma nach dem besonderen Ereignis und ergänzte: "Wenn ihr an diese Werte glaubt, dann wisst, dass ihr bei jedem Schritt auf dem Weg mit mir wart."

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Januar 2023

Getty Images Presnel Kimpembe, Salma Hayek, Mathieu Forget und Patrick Brue, Juli 2024

