So war der Fackellauf für Salma Hayek für Olympische Spiele!

Am Freitag starten die diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Paris. Salma Hayek (57) wurde bereits vor der großen Eröffnungszeremonie eine große Ehre zuteil: Die Schauspielerin gehört zu den 11.000 Menschen, die als Fackelträger für den olympischen und paralympischen Fackellauf in Paris 2024 ausgewählt wurden. Auf Instagram berichtet sie nun von dieser unvergesslichen Erfahrung. "Gestern hatte ich die Ehre, die olympische Flamme zu tragen, ein Symbol für Licht, Hoffnung, Frieden und Einigkeit", schwärmt Salma und fügt hinzu: "Wenn ihr an diese Werte glaubt, dann wisst, dass ihr bei jedem Schritt auf dem Weg mit mir wart."

Zudem verrät die 57-Jährige, welche Gefühle in ihr während des Fackellaufs ausgelöst wurden. "Als ich die Fackel weitergab und am Staffellauf teilnahm, war ich stolz darauf, den beständigen Geist der Olympischen Spiele zu repräsentieren, der Licht, Hoffnung und Einheit für alle bringt", schreibt sie zu der Bilderreihe, die sie mit anderen Promis in Aktion zeigt.

Dass Salma als Fackelträgerin ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Ihr Mann, François-Henri Pinault (62), ist CEO des französischen Luxusgüter-Konglomerats Kering und leitet eine einflussreiche Investmentfirma – wodurch das Paar zur hochkarätigen Prominenz in Frankreich zählt. Seit 2009 sind die beiden verheiratet, obwohl die Produzentin ein Jahr zuvor die Verlobung aufgelöst hatte. Die Eheleute sind stolze Eltern einer Tochter, die 2007 das Licht der Welt erblickte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Presnel Kimpembe, Salma Hayek, Mathieu Forget und Patrick Brue, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Salma Hayek und Francois-Henri Pinault im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch schon auf den Start der Olympischen Spiele? Ja, und wie – ich bin schon total gespannt! Na ja, ich bin nicht so der Fan davon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de