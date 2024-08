Trauriges Geständnis: Halsey erlitt Fehlgeburt auf der Bühne

Halsey (29) ist stolze Mutter eines kleinen Sohnes. Doch bevor es mit dem Nachwuchs klappen sollte, musste die Sängerin auch schwierige Erfahrungen durchstehen. "Ich hatte eine Fehlgeburt während eines Konzerts", gesteht die "Without Me"-Interpretin nun im "SHE MD"-Podcast. Damals sei sie gerade einmal 20 Jahre alt gewesen und habe noch am Beginn ihrer Karriere gestanden. "Sie hatten mich nur gebeten, 45 Minuten aufzutreten, glaube ich. Und am Ende habe ich einfach eine Windel für Erwachsene angezogen", erinnert sich Halsey. Sie habe damals das Gefühl gehabt, allein zu sein und mit niemandem über diesen Vorfall reden zu können.

Die Blutung hatte bereits vor der Show angefangen, doch eine Absage sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen. "Es war noch sehr früh in meiner Karriere und es hing sehr viel an der Show. Es gab einen Firmenpartner, es gab einen größeren Medienpartner, aber noch wichtiger als das war für mich, dass es tausende Kinder gab, die den ganzen Tag darauf warteten, zu dieser Show zu kommen und mich zu sehen", schildert die Songwriterin den Vorfall vor fast zehn Jahren. Nach dem Auftritt habe sie sich auf dem Parkplatz übergeben müssen. Die Aufnahme des Auftritts heute anzusehen, löse in ihr komplexe Gefühle aus: "Es ist irgendwie lustig, denn wenn ich es mir jetzt ansehe, sehe ich mich ganz weiß und schwitzend, und meine Stimme ist anders. Ich klinge und sehe aus wie ein anderer Mensch."

Die Geschichte ihrer Fehlgeburt ist nicht die einzige schwere Phase ihres Lebens, über die Halsey kürzlich ein Wort verlor. Mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit hatte die Freundin von Avan Jogia (32) zuletzt ganz schön zu kämpfen. "Im Jahr 2022 wurde bei mir zunächst Lupus SLE und dann eine seltene T-Zell-lymphoproliferative Störung diagnostiziert. Beide Erkrankungen werden derzeit behandelt oder sind in Remission, und beide werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens haben", verkündete sie im Juni auf Instagram. Dennoch wolle sie sich nun wieder der Musik widmen.

Getty Images Halsey im Jahr 2015

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

