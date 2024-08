Waren Prinz William und Kate schon vor der Uni befreundet?

Die Romanze zwischen Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) blühte während ihrer Studienzeit an der St. Andrews University in Schottland auf – oder stimmt das gar nicht? In seiner Biografie "Catherine, The Princess of Wales" stellt Robert Jobson nun die Behauptung auf, dass die zwei späteren Eheleute sich in Wahrheit schon zu Schulzeiten über den Weg liefen. "Was weniger bekannt ist, ist, dass Catherine und der Prinz sich zum ersten Mal trafen, als sie in Marlborough war, und dass sie dann tatsächlich Freunde wurden. Damals gab es viele Kontakte [zwischen den Schülern beider Schulen], und sie kannten sich", schreibt er. William soll seine Zukünftige damals sogar zu ein paar Veranstaltungen eingeladen haben.

In einem Interview anlässlich ihrer Verlobung sprach das damals junge Paar bereits öffentlich über ihr Kennenlernen – jedoch äußern sich Kate und William hier nur zu der Zeit an der Uni. "Ich bin tatsächlich knallrot geworden, als ich dich kennengelernt habe, und bin vor Schüchternheit schnell abgehauen", schilderte die Britin laut Mirror die erste Begegnung. William hingegen konnte sich damals schon nicht mehr daran erinnern. "Wir waren beide sehr jung, es war an der Universität, und wir waren beide dabei, uns selbst zu finden und verschiedene Charaktere zu sein und so. Wir versuchten, unseren eigenen Weg zu finden, und wir wurden erwachsen", beschrieb er die erste Zeit mit seiner Liebsten.

Nachdem William und Kate 2005 ihren Uni-Abschluss in der Tasche hatten, machten sie auch eine kurze Trennung durch. Doch die zwei konnten ihre Differenzen schließlich doch beiseitelegen und verlobten sich im Oktober 2010 in Kenia. Ein halbes Jahr später fand die große Royal-Hochzeit statt. Nachdem ihr erster Sohn Prinz George 2013 das Licht der Welt erblickte, machten Prinzessin Charlotte im Jahr 2015 und Prinz Louis 2018 das Glück der Familie perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihrem Sohn George, Juli 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich William und Kate wirklich schon früher kennenlernten? Ja, das ergibt schon Sinn! Nee, warum sollten sie das denn verschweigen? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de