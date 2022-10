"Verletzend": Yolanda Hadid über "The Real Housewives"-Zeit

Yolanda Hadid (58) packt über ihre Zeit bei Real Housewives of Beverly Hills aus! Von 2012 bis 2016 stand das ehemalige Model vor den Kameras der Show. Doch nach drei Staffeln entschied sich die Mutter von Bella Hadid (26) dazu, dem Reality-Format den Rücken zu kehren. Sechs Jahre später ließ sie ihre Zeit am Set Revue passieren – in guter Erinnerung schwelgte Yolanda dabei allerdings nicht!

In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach Yolanda über ihre Zeit bei "Real Housewives of Beverly Hills": "In der ersten Staffel wurde bei mir eine Borreliose diagnostiziert, und ich hatte jeden Tag der Staffel zu kämpfen", berichtete sie. Einige Show-Kollegen hätten ihr damals vorgeworfen, sie würde ihre Erkrankung nur erfinden, um Aufmerksamkeit zu erregen! "Diese Dinge waren sehr verletzend – und nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder und meine Familie. [...] Aus dieser Perspektive war es also keine gute Erfahrung für mich", stellte Yolanda daraufhin bedauernd fest.

So ist Yolanda der Meinung, dass sie "zu empfindlich" sei, um in die Show zurückzukehren – sie habe kein Interesse, erneut in das Drama verwickelt zu sein: "Es war eine Erfahrung, auf die man sich einlässt, aber an diesem Punkt in meinem Leben könnte ich das nicht. [...] Ich könnte mit diesem Hin und Her zwischen Frauen nicht umgehen. Das ist [...] nichts, was meinem Leben guttut", stellte die 58-Jährige abschließend klar.

Yolanda Hadid in New York

Yolanda Hadid, Model

Yolanda Hadid, Reality-TV-Star

