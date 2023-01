So süß gratuliert Bella Hadid Mama Yolanda zum Geburtstag!

Bella Hadid (26) hat für ihre Mama Yolanda Hadid Foster (59) einige rührende Worte gefunden. Auf seinem Social-Media-Account gewährt der ehemalige Victoria's Secret-Engel den Fans immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Dabei ist kaum zu übersehen, dass die in Washington D.C. geborene Beauty ein echter Familienmensch ist. So erfreute sie ihre Community erst vor wenigen Wochen mit einigen coolen Ski-Bildern mit ihrer Schwester Gigi (27). Nun gratulierte Bella Yolanda mit einem süßen Post zu ihrem Ehrentag.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun eine Reihe Aufnahmen, die sie über die Jahre mit ihrer Mama zeigen. Neben alten Kinderfotos waren auch einige Schnappschüsse der frischgebackenen 59-Jährigen aus den vergangenen Jahren zu sehen. Unter dem Post fand das Model dann liebevolle Worte für die gebürtige Niederländerin. So schwärmte die dunkelhaarige Beauty, dass sie wünschen würde, ihre Abonnenten könnten die Liebe, die mütterlichen Eigenschaften, das Lachen, die Güte, die Freundschaft und noch vieles mehr des Geburtstagskindes spüren. "Die Welt kann sich glücklich schätzen, dich in ihr zu haben. Ich liebe dich so sehr, Mama", beendete Bella ihren Post schließlich.

In ihrer Story veröffentlichte das Geburtstagskind dann noch einen kurzen Clip, in dem zu sehen ist, wie Yolandas Töchter ihr einen Kuchen überreichen. Augenscheinlich freut sich die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin auch sehr über die kleine Überraschung. Anschließend pustet sie alle Kerzen aus – es sieht so aus, als würde sie sich auch etwas wünschen.

Instagram / bellahadid Yolanda Hadid Foster und Bella Hadid, Models

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Hadid Foster an ihrem Geburtstag im Januar 2023

Getty Images Bella, Yolanda und Gigi Hadid auf der Premierenfeier der neuen Show "Making A Model"

