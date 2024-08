Cate Blanchett und Jamie Lee Curtis glänzen bei Film-Event

Cate Blanchett (55) und Jamie Lee Curtis (65) strahlten um die Wette. Die beiden Schauspielerinnen erschienen am Dienstag zu einem Fan-Event ihres neuen Kinostreifens "Borderlands" und sahen dabei umwerfend aus. Cate trug ein einzigartiges Metallic-Oberteil, das aus Löffeln bestand, und kombinierte dazu eine schwarze Hose und Absatzschuhe. Jamie dagegen entschied sich für einen feuerroten Hosenanzug und rundete ihren Look mit einer gleichfarbigen Sonnenbrille sowie schwarzen High Heels ab.

Obwohl es eher so wirkte, als würde das ungewöhnliche Design von Cates Oberteil Probleme machen, war es wohl die Hose des "Der Herr der Ringe"-Stars, die zu einem kleinen Malheur auf dem roten Teppich führte. Was genau passiert war, wollte sie nicht verraten – aber ihre 65-jährige Kollegin war zur Stelle, um ihr zu helfen. "Nichts ist los! Wisst ihr, was hier los ist? Ich habe sie endlich wieder", versuchte Jamie die Kleiderpanne gegenüber Entertainment Tonight zu vertuschen, während Cate sich ein Lachen nicht verkneifen konnte.

Daraufhin betonte Cate wiederum, es sei die beschützende und unterstützende Art ihrer Co-Darstellerin, die sie im Kern ausmache. "In jedem einzelnen Film, den Jamie macht, ist sie die Mutter", erklärte Cate. Und damit scheint sie recht zu haben – im wahrsten Sinne des Wortes. Derzeit dreht die "Halloween"-Berühmtheit nämlich den Streifen "Freaky Frieday 2", in dem sie an der Seite von Lindsay Lohan (38) erneut in die Rolle der Mama Tess Coleman schlüpft.

Getty Images Cate Blanchett und Jamie Lee Curtis beim "Borderlands"-Fan-Event, August 2024

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

