Clea-Lacy Juhns Zwillinge dürfen endlich nach Hause kommen

Clea-Lacy Juhn (33) kann ihr Glück kaum fassen. Vor wenigen Tagen brachte die Influencerin ihre Zwillingssöhne Mišah und Mika zur Welt. Die frischgebackene Mama hat sich mittlerweile wieder von ihrem Kaiserschnitt erholt und konnte bereits entlassen werden. Ihre zwei Jungs sind noch immer im Krankenhaus. Nun meldet sich das einstige Bachelor-Girl jedoch mit tollen Nachrichten bei ihren Fans auf Instagram! "Die Ärztin hat uns heute gesagt, dass die Jungs bald nach Hause kommen können", schwärmt sie und fügt hinzu: "Ich freue mich einfach so unglaublich auf diesen Moment, wenn wir hier alle zur Tür reinlaufen." Bei der Vorstellung kullern ihr prompt ein paar Tränen über die Wangen.

Dass sie zu Beginn dieser Woche endlich in ihr Zuhause zurückkehren konnte, war für Clea-Lacy ein ganz besonderer Schritt. Ende Mai begab sie sich für einen Eingriff an ihren ungeborenen Babys ins Krankenhaus – bei den Zwillingen wurde FFTS, das feto-fetale Transfusionssyndrom, festgestellt. Die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft verbrachte die Content-Creatorin daher mit Bettruhe in der Klinik. "Ich fühle mich sehr einsam! Es wird aktuell auch immer schlimmer. Die ersten Wochen habe ich irgendwie rumbekommen. Da ging es mental noch ganz gut, aber aktuell nagt es sehr an mir", gestand sie Ende Juni in den sozialen Medien.

Und auch bei der Geburt lief nicht alles wie geplant: Statt einer natürlichen Entbindung, wie Clea-Lacy es sich gewünscht hatte, musste sie spontan einen Kaiserschnitt durchführen lassen. "Beide Köpfe lagen unten. Als es jedoch losging [...], hat der 'Führende' seinen Kopf in die falsche Richtung gedreht, und die Herztöne haben sich verändert, sodass wir letztendlich einen Kaiserschnitt machen mussten", erzählte sie nach der Geburt.

Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Clea-Lacy Juhn, ehemalige Bachelor-Kandidatin

