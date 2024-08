Comeback im TV: Daniela Katzenberger bekommt neue Sendung

Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Fans von Daniela Katzenberger (37)! Die kultige TV-Blondine bekommt eine neue Show. Laut einer Vox-Pressemitteilung heißt das neue Format kurz und knapp "Daniela Katzenberger" und läuft ab dem 6. September immer freitags um 20:15 Uhr. In den Episoden gewährt Dani ihren Fans wie gewohnt neue Einblicke in ihr Privat- und Familienleben mit ihrem Mann Lucas Cordalis (57) und ihrer Tochter Sophia (8) auf der Sonneninsel Mallorca. Unter anderem verrät Lucas das Geheimnis ihrer Ehe – er scherzt: "Das Gute ist, dass ich sehr leidensfähig bin und Dani viel Humor hat."

Doch damit nicht genug! Zusätzlich zu der neuen Doku-Soap zeigt Vox direkt im Anschluss auch die neue Show "Daniela Katzenberger – Die Story". In diesen Folgen blickt die Katze auf ihre inzwischen langjährige Karriere im Scheinwerferlicht zurück. Im Rahmen des Formats wird dann auch ein "Best of Katze ever" ausgestrahlt. Was genau sich die Fans darunter vorstellen dürfen, ist aber noch nicht bekannt.

Daniela hatte ihren großen Durchbruch 2009 mit der Sendung "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" und wurde schnell zu einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Ihre offene und humorvolle Art ließ sie zum Publikumsliebling werden. Neben ihrer TV-Karriere hat Daniela auch mehrere Bücher und Songs veröffentlicht, ihre eigene Modelinie auf den Markt gebracht und ist stolze Mutter der kleinen Sophia. Neben ihr feierten auch ihre Familienmitglieder rund um Iris Klein (57), Jennifer Frankhauser (31) und Co. zahlreiche Erfolge im TV.

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Benefiz Gala 2022

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

