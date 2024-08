Darum ließ sich Anna-Carina Woitschack die Brüste vergrößern

Anna-Carina Woitschack (31) lässt die Hüllen für den Playboy fallen. In dem Erotikmagazin zeigt sich die Ex von Stefan Mross (48) wie Gott sie schuf – und mit gemachten Brüsten. Im Interview mit Bild verrät die Schlagersängerin, warum sie sich damals für den Schönheitseingriff entschied: "Als schlanke Frau habe ich mich nicht so fraulich gefühlt. Das ist schon viele Jahre her, etwa zehn Jahre. Ich war 21 und es war meine Entscheidung. Meine Eltern hatten natürlich Bedenken, aber sie haben mich unterstützt."

Damals wie heute bekommt die Musikerin die Unterstützung ihrer Eltern – auch wenn es darum geht, sich für den Playboy auszuziehen. "Meine Eltern sagen immer: 'Anna, wenn du dich wohlfühlst, dann machen wir uns keine Sorgen.' Sie wissen: Ich mache nichts halbherzig. Wenn ich etwas mache, dann richtig", erklärt Anna-Carina weiter in dem Interview.

Auf dem Cover des Erotikmagazins posiert die 31-Jährige selbstbewusst und stolz. Ihren durchtrainierten Körper setzt sie dabei gekonnt in Szene. Doch wie kann die Musikerin ihre Figur halten? "Ich mache Sport, weil ich mich gerne bewege, und mein Freund Daniel ist sehr sportlich. Aber ich kann essen, was ich will. Ich liebe ein reichhaltiges Frühstück und gönne mir auch mal Kuchen oder Pizza. Die Menge macht das Gift", betont Anna-Carina.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Anna-Carina so offen über ihre Brustvergrößerung spricht? Ich finde das sehr mutig und authentisch! Ich finde, das muss nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de